Οριακά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρείται σε ρυθμό επιλεκτικών συναλλαγών
Οριακά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρείται σε ρυθμό επιλεκτικών συναλλαγών
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών - Η Lamda Development θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 9μήνου μετά τη λήξη της συνεδρίασης
Το stock picking συνεχίζεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να αρκούνται για ακόμη μία μέρα σε επιλεκτικές κινήσεις. Η Αθήνα ακολουθεί ανάλογη πορεία με τις υπόλοιπες αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, με την προσοχή να είναι στραμμένη στις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ, BoE, κλπ.) που ανακοινώνουν σήμερα τις αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2%, ενώ η BoE θα τα μειώσει κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75% (από 4%).
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/12) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης ανακάμπτει ελαφρώς μετά τη διήμερη πτώση, ενισχύεται κατά +0,17% και διαπραγματεύεται στις 2.087,13 μονάδες. Κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης, περίπου 8 μονάδων, και συγκεκριμένα μεταξύ των 2.081,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.089,54 (υψηλό ημέρας).
Δύο ημέρες απωλειών μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία ωστόσο παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων. Παράλληλα, η χθεσινή πτώση δεν εμπόδισε την επίτευξη νέων ρεκόρ για ορισμένες μετοχές της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Titan, ElvalHalcor, ΑΒΑΞ και Noval Property). Το ΧΑ καταγράφει οριακή άνοδο εντός του Δεκεμβρίου και φέτος «τρέχει» με ρυθμό άνω του +41%, ενώ απομένουν επτά συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- για να ολοκληρωθεί η χρηματιστηριακή χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/12) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης ανακάμπτει ελαφρώς μετά τη διήμερη πτώση, ενισχύεται κατά +0,17% και διαπραγματεύεται στις 2.087,13 μονάδες. Κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης, περίπου 8 μονάδων, και συγκεκριμένα μεταξύ των 2.081,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.089,54 (υψηλό ημέρας).
Δύο ημέρες απωλειών μετρά η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία ωστόσο παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων. Παράλληλα, η χθεσινή πτώση δεν εμπόδισε την επίτευξη νέων ρεκόρ για ορισμένες μετοχές της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Titan, ElvalHalcor, ΑΒΑΞ και Noval Property). Το ΧΑ καταγράφει οριακή άνοδο εντός του Δεκεμβρίου και φέτος «τρέχει» με ρυθμό άνω του +41%, ενώ απομένουν επτά συνεδριάσεις -μαζί με τη σημερινή- για να ολοκληρωθεί η χρηματιστηριακή χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα