Χρηματιστήριο: Συντονίζεται με το κλίμα διόρθωσης στο εξωτερικό – Συσσώρευση γύρω από τις 2.100 μονάδες
Προσωρινά εκτός ταμπλό μένει η Τράπεζα Πειραιώς - Πρεμιέρα για το ομόλογο της Aktor - «Κόβει» μέρισμα η AS Company
Απώλειες καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις διόρθωσης που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, το επιλεκτικό ενδιαφέρον και το rotation στους τίτλους που πρωταγωνιστούν περιορίζει τη δυναμική των πωλητών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (ΕΕ, Βρετανία, Ιαπωνία) που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/12), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.096,89 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.096,13 (χαμηλό ημέρας) και των 2.101,70 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Στις δημοπρασίες επικράτησαν οι αγοραστές στην χθεσινή συνεδρίαση, με την Λεωφόρο Αθηνών να συντηρεί το μοτίβο της παρατεταμένης συσσώρευσης γύρω από τις 2.100 μονάδες. Με βάση τα δεδομένα έως τη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/12),. η άνοδος εντός του Δεκεμβρίου υπερβαίνει το +1% και η φετινή απόδοση ξεπερνά το +43%. Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης απέχει λιγότερο από -1% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων.
