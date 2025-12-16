Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις εγγυήσεις του Ηρακλή – Νέες αγορές για τους servicers
Servicers doValue

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις εγγυήσεις του Ηρακλή – Νέες αγορές για τους servicers

Μέχρι 15% του δανείου το κόστος του πλειστηριασμού

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις εγγυήσεις του Ηρακλή – Νέες αγορές για τους servicers
Ειρήνη Σακελλάρη
Ο κίνδυνος των εγγυήσεων του Ηρακλή είναι υπαρκτός όχι ωστόσο σημαντικός και πάντως σε δύο έως τρία χρόνια από τώρα , ακόμη και εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, δεν αναμένεται η κατάπτωση των εγγυήσεων να ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ δηλαδή το 25% του συνόλου σημειώνουν στελέχη που παρακολουθούν στενά την αγορά ποσό που δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.

Το 2026 πάντως σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι εύκολο έτος για τους servicers μιας θεωρείται έτος προεκλογικό στοιχείο το οποίο δυσκολεύει εξόχως τις ανακτήσεις.

Οι εταιρίες διαχείρισης χρέους αναμένουν την πιλοτική δίκη που στην περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος τα κόστη που θα υποστούν οι εταιρίες θα είναι μεγάλα σημειώνει ο κ. Θόδωρος Καλαντώνης πρόεδρος της doValue.

