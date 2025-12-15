Χρηματιστήριο: Επικράτησαν στο «νήμα» οι αγοραστές πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές

Μεταξύ Eurobank και Πειραιώς ισορρόπησαν οι τραπεζικές μετοχές - Νέο ρεκόρ για την Titan, πάνω από τα 46 ευρώ - Ράλι για την Ελλάκτωρ λίγες ημέρες πριν από τη διανομή μερίσματος