Χρηματιστήριο: Επικράτησαν στο «νήμα» οι αγοραστές πλησιάζοντας τις φετινές κορυφές
Μεταξύ Eurobank και Πειραιώς ισορρόπησαν οι τραπεζικές μετοχές - Νέο ρεκόρ για την Titan, πάνω από τα 46 ευρώ - Ράλι για την Ελλάκτωρ λίγες ημέρες πριν από τη διανομή μερίσματος
Τις «σπασμωδικές κινήσεις» γύρω από τις 2.100 μονάδες συνέχισε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο παρέμεινε πάνω από το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο και πλησίασε τα υψηλά έτους. Αν και οι πωλητές είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, στο φινάλε επικράτησαν οι αγοραστές. Παράλληλα, η εορταστική ραστώνη κράτησε σε χαμηλά επίπεδα τον όγκο των συναλλαγών, που θα ήταν χαμηλότερος αν δε μεσολαβούσαν τα πακέτα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,22 μονάδες ή +0,15% και έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.095,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.108,49 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σημειώνει κέρδη +1,17% μέσα στον Δεκέμβριο και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +43,39%. Επιπλέον, απέχει -0,88% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων.
Ξεχώρισε σήμερα η Eurobank από τις τραπεζικές μετοχές λόγω των κερδών της, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Πειραιώς δέχθηκε πιέσεις, με την πρώτη να επανέρχεται σήμερα στο ταμπλό του ΧΑ και τη δεύτερη να σταματά αύριο -για λίγες ημέρες- τη διαπραγμάτευσή της. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση η Titan «πάτησε» για πρώτη φορά πάνω από τα 46 ευρώ και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Ελλάκτωρ κατέγραψε «άλμα» άνω του +5% λίγες ημέρες πριν από τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή. Νέο ιστορικό ρεκόρ και για την Profile, η οποία βρέθηκε πάνω από τα 8 ευρώ.
Ήρθε η Eurobank, φεύγει η Πειραιώς
Στο ταμπλό του ΧΑ επανήλθε σήμερα η Eurobank μετά την ολιγοήμερη παύση διαπραγμάτευσης λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης της τράπεζας με την Eurobank Holdings. Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών είναι ίση με την τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης στις 9 Δεκεμβρίου, ήτοι στα 3,48 ευρώ. Παράλληλα, η Eurobank θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 19 Δεκεμβρίου.
Σήμερα ξεκινά επίσης το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank, το οποίο αφορά στην απόκτηση έως και 363,15 εκατ. μετοχών, με εύρος τιμής αγοράς από 0,22 ευρώ (κατώτατο όριο) έως 10 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν θα ξεπεράσει τα 122,91 εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου 2026.
Αύριο είναι η σειρά της Τράπεζας Πειραιώς να βγει προσωρινά εκτός ταμπλό λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης με την Piraeus Holdings. Η μετοχή θα επανέλθει στο ΧΑ τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Την ερχόμενη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Lamda Development θα ανακοινώσει τις οικονομικές της επιδόσεις για το γ’ τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2025. Την Παρασκευή (19/12) θα ακολουθήσει η έκτακτη γενική συνέλευση της Intralot, με βασικά θέματα την απόκτηση ιδίων μετοχών και την αλλαγή επωνυμίας – διακριτικού τίτλου της εταιρείας.
Η Prodea διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,216 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό). Η έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2025 έχει οριστεί για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
Τέλος, την ερχόμενη Παρασκευή (19/12) είναι επίσης προγραμματισμένο το rebalancing (αναδιάρθρωση) στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx, αλλά και η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching). Σημειώνεται ότι η είσοδος της Metlen σε δείκτες του Stoxx προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε σημαντικές εισροές.
Πτωτικό «γύρισμα» στις ΗΠΑ – Επιμένει ανοδικά η Ευρώπη
Σε αφομοίωση των πρόσφατων κερδών τους προχώρησαν οι επενδυτές στη Wall Street την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να απομακρυνθούν από τα ιστορικά υψηλά τους. Ταυτόχρονα, εντείνεται η «στροφή» από τις τεχνολογικές μετοχές -με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη- σε πιο παραδοσιακούς «value» τίτλους. Αν και ξεκίνησε σε ήπια ανοδικό έδαφος, η αμερικανική αγορά «γύρισε» γρήγορα στις απώλειες, με τον Dow Jones να χάνει -0,1%, τον S&P 500 -0,2% και τον Nasdaq -0,4%.
Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αυξάνεται η διάθεση για ανάληψη ρίσκου μετά το sell off των τεχνολογικών μετοχών την περασμένη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και της BoE την ερχόμενη Πέμπτη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,7%, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει επίσης +0,7%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται υψηλότερα κατά +1,1%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,2%.
