Μεγανήσι: Πώς τρεις γενιές της οικογένειας Σκλαβενίτη συνέβαλαν στην ανάπτυξη του νησιού
Μεγανήσι: Πώς τρεις γενιές της οικογένειας Σκλαβενίτη συνέβαλαν στην ανάπτυξη του νησιού
Πώς ένα απομονωμένο νησί του Ιονίου μετατράπηκε σε διακριτικό προορισμό υψηλής ποιότητας. Η διαδρομή μιας οικογένειας που επένδυσε στην αρχιτεκτονική και την πολυτέλεια χαμηλών τόνων
Η ιστορία ξεκινά το 1950, όταν ένας 17χρονος από το Μεγανήσι παίρνει τη δύσκολη απόφαση να φύγει για την Αυστραλία. Ο Δημήτρης Σκλαβενίτης δεν αναζητά απλώς μια καλύτερη ζωή, φεύγει κουβαλώντας μια σιωπηλή υπόσχεση: να επιστρέψει κάποτε και να δώσει στον τόπο που γεννήθηκε την αξία που πίστευε ότι του άξιζε. Εκείνη την εποχή, το Μεγανήσι δεν διέθετε καμία τουριστική υποδομή. Ήταν ένα νησί άγνωστο, γνωστό μόνο σε λίγους ναυτικούς και ιδιοκτήτες σκαφών που περνούσαν από τα νερά του. Στην Αυστραλία, ο Δημήτρης Σκλαβενίτης θέτει τα θεμέλια της οικογενειακής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, χτίζοντας όχι μόνο μια επιχείρηση, αλλά και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον του νησιού του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα