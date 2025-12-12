Οι 17 ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List

Η φετινή λίστα της Lloyd’s List αποτυπώνει τη μετατόπιση ισχύος στη ναυτιλία, με 17 ελληνικές παρουσίες στο Top 100 και τον Ντόναλντ Τραμπ στο νούμερο ένα