Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ξεκινά σήμερα σε Αθήνα, Πειραιά
Δείτε αναλυτικά πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα
Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα σε Αθήνα, Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ.
Όπως υπενθυμίζεται, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).
Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ.
Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία αλλά και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις εξής τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου:
Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριοΤο εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων έχει ήδη ανακοινωθεί από τους Εμπορικούς Συλλόγους Αθήνας και Πειραιά και σε λίγες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ.
Το εορταστικό ωράριο της ΑθήναςΤο προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και διαμορφώνεται ως εξής:
Το εορταστικό ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο ΠειραιώςΤο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
