Goldman Sachs για την ελληνική οικονομία: Γιατί οι εξωτερικοί κραδασμοί δεν εκτροχιάζουν την αναπτυξιακή της πορεία
Η ελληνική οικονομία δεν στηρίζεται πλέον σε συγκυριακά στοιχεία - Aντίβαρο στους εξωτερικούς κραδασμούς η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, το σταθερό περιβάλλον στην αγορά εργασίας και η πρόοδος στους τομείς ενέργειας και υποδομών
Σε μια Ευρωζώνη που παλεύει με χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, η Goldman Sachs βλέπει ότι η Ελλάδα παραμένει μια από τις λίγες οικονομίες που συνεχίζουν να διαμορφώνουν θετικό αφήγημα. Η τράπεζα θεωρεί ότι το 2025 η χώρα θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρά το γεγονός ότι τρεις παράγοντες –η δημοσιονομική σύσφιξη, η πίεση από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η ηπιότερη ώθηση από τον τουρισμό– θα μπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να λειτουργήσουν ως «φρένο».
Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν στηρίζεται πλέον σε συγκυριακά στοιχεία. Η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, το σταθερό περιβάλλον στην αγορά εργασίας και η πρόοδος στους τομείς ενέργειας και υποδομών δημιουργούν θεμέλια που λειτουργούν σαν αντίβαρο στους εξωτερικούς κραδασμούς. Η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών –με κυρίαρχο τον τουρισμό, αλλά όχι πλέον αποκλειστικό μοχλό– συνεχίζουν να στηρίζουν το ΑΕΠ.
