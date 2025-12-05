Σταύρος Κατσικάδης: Η πολιτεία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει το πραγματικό δυναμικό των μαρινών
Σταύρος Κατσικάδης: Η πολιτεία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει το πραγματικό δυναμικό των μαρινών
Στο Ετήσιο Συνέδριο IPMA Greece 2025, ο Managing Director της LAMDA Marinas τονίζει τον ρόλο των επενδύσεων και του project management στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
Την οπτική του για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα παρουσίασε ο Σταύρος Κατσικάδης, Managing Director της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A. και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Greek Marinas Association, συμμετείχε στο πάνελ «Ναυτιλία & Project Management», στη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου IPMA Greece 2025, με θέμα «Empowering Greece: Project Management for Economic Resilience & Innovation».
Ο κ. Κατσικάδης επισήμανε ότι οι ελληνικές μαρίνες, όπως αυτές του Φλοίσβου, του Αγίου Κοσμά και της Κέρκυρας, αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία με τεράστια αναπτυξιακή προοπτική. «Σήμερα υπάρχει σημαντική έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού, παρότι οι μαρίνες προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Ήρθε η ώρα η πολιτεία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει συνολικά το πραγματικό δυναμικό των μαρινών της χώρας», τόνισε.
Αναφερόμενος στο Project Management τόνισε ότι η διαχείριση έργων σήμερα υπερβαίνει την απλή κατασκευή κτιρίων ή πλοίων. «Με έργα όπως το #The Ellinikon, ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια νέα πόλη, απαιτούνται project managers πολλών ειδικοτήτων, ανοίγοντας ευκαιρίες για εξέλιξη σε επαγγελματίες κάθε κλάδου. Στις μαρίνες, ο ρόλος του project manager δεν περιορίζεται στα λιμενικά έργα, αλλά επεκτείνεται σε επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης και λειτουργίας, όπως η διοργάνωση events, η αναβάθμιση υποδομών, η εφαρμογή πρακτικών πράσινης ανάπτυξης και η διαχείριση αποβλήτων».
Η παρέμβαση του κ. Κατσικάδη αναδεικνύει την ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση των μαρινών και τη σύνδεσή τους με την οικονομική ανάπτυξη, τον θαλάσσιο τουρισμό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα.
Ο κ. Κατσικάδης επισήμανε ότι οι ελληνικές μαρίνες, όπως αυτές του Φλοίσβου, του Αγίου Κοσμά και της Κέρκυρας, αποτελούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία με τεράστια αναπτυξιακή προοπτική. «Σήμερα υπάρχει σημαντική έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού, παρότι οι μαρίνες προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Ήρθε η ώρα η πολιτεία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει συνολικά το πραγματικό δυναμικό των μαρινών της χώρας», τόνισε.
Αναφερόμενος στο Project Management τόνισε ότι η διαχείριση έργων σήμερα υπερβαίνει την απλή κατασκευή κτιρίων ή πλοίων. «Με έργα όπως το #The Ellinikon, ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια νέα πόλη, απαιτούνται project managers πολλών ειδικοτήτων, ανοίγοντας ευκαιρίες για εξέλιξη σε επαγγελματίες κάθε κλάδου. Στις μαρίνες, ο ρόλος του project manager δεν περιορίζεται στα λιμενικά έργα, αλλά επεκτείνεται σε επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης και λειτουργίας, όπως η διοργάνωση events, η αναβάθμιση υποδομών, η εφαρμογή πρακτικών πράσινης ανάπτυξης και η διαχείριση αποβλήτων».
Η παρέμβαση του κ. Κατσικάδη αναδεικνύει την ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση των μαρινών και τη σύνδεσή τους με την οικονομική ανάπτυξη, τον θαλάσσιο τουρισμό και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα