Σταύρος Κατσικάδης: Η πολιτεία να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει το πραγματικό δυναμικό των μαρινών

Στο Ετήσιο Συνέδριο IPMA Greece 2025, ο Managing Director της LAMDA Marinas τονίζει τον ρόλο των επενδύσεων και του project management στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας