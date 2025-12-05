ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ανέβασε ταχύτητα η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο του έτους
Κατανάλωση και επενδύσεις κράτησαν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης - Mικρή κόπωση στις υπηρεσίες - Θετικό το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών
Αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση κατέγραψε το ΑΕΠ της Ελλάδας το 3ο τρίμηνο του 2025, ανεβάζοντας ταχύτητα σε σύγκριση με το 1,7% του β’ τριμήνου. Η αύξηση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του ίδιου έτους διαμορφώνεται σε 0,6%, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Με αυτή την επίδοση, η οικονομία κινείται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον κυβερνητικό στόχο για φετινή ανάπτυξη γύρω στο 2%,
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στη συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη, η οποία ενισχύθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,1% σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Η κατανάλωση των νοικοκυριών παραμένει ο βασικός «αιμοδότης» της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς οι δαπάνες τους αυξήθηκαν κατά 0,7% στο τρίμηνο και κατά 2,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τους αλυσωτούς δείκτες όγκου. Αντίστοιχα, η δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης σημείωσε μικρή άνοδο 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 1% σε σύγκριση με πέρυσι.
Καθοριστική ήταν και η συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που αυξήθηκαν κατά 3,5% στο τρίμηνο και κατά 12,8% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση αυτή αντανακλά τόσο την επίδοση των κατασκευών όσο και τις δαπάνες σε εξοπλισμό, καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε από 8,352 δισ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο σε 9,4 δισ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο (άνοδος 3,5%), ενώ σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι καταγράφεται άλμα 12,8%.
Στον εξωτερικό τομέα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν οριακή άνοδο (+0,2% στο τρίμηνο), με σαφή διαφοροποίηση: τα αγαθά ενισχύθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι υπηρεσίες εμφάνισαν μικρή υποχώρηση (-0,4%), αντανακλώντας τις πιέσεις που καταγράφηκαν σε ορισμένους κλάδους του τουρισμού στο τέλος της θερινής περιόδου. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6%, τόσο στα αγαθά (-2,3%) όσο και στις υπηρεσίες (+1% στις υπηρεσίες, με το τελικό πρόσημο να μένει αρνητικό εξαιτίας της συνολικής μείωσης στα προϊόντα). Η υποχώρηση αυτή βελτίωσε λογιστικά την καθαρή συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ.
Αναλυτικότερα, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%.
Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:
1. Τριμηνιαίες μεταβολές
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.
• Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.
• Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.
2. Ετήσιες μεταβολές
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024.
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024.
• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
• Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.
