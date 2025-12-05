Alpha Finance για το ΧΑ: Το Greek Investment Conference στο Λονδίνο, έδειξε μια αγορά που αλλάζει επίπεδο

H Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική φάση, με κρίσιμους καταλύτες μπροστά της και με εταιρείες που δεν φοβούνται πια να μιλήσουν για επέκταση, επενδύσεις, αποδόσεις και ευκαιρίες - Game changer η ένταξη του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext