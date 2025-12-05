Alpha Finance για το ΧΑ: Το Greek Investment Conference στο Λονδίνο, έδειξε μια αγορά που αλλάζει επίπεδο
H Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική φάση, με κρίσιμους καταλύτες μπροστά της και με εταιρείες που δεν φοβούνται πια να μιλήσουν για επέκταση, επενδύσεις, αποδόσεις και ευκαιρίες - Game changer η ένταξη του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext
Το Λονδίνο λειτούργησε ξανά ως το φυσικό κέντρο βάρους για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η τέταρτη διοργάνωση του Greek Investment Conference δεν θύμιζε μια τυπική roadshow-συνάντηση, αλλά περισσότερο μια στιγμή ωρίμανσης, με ένα οικοσύστημα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται το βάρος της νέας του θέσης στο ευρωπαϊκό επενδυτικό στερέωμα. Το πλήθος των συναντήσεων, το επίπεδο των συμμετεχόντων και η καθαρότητα των μηνυμάτων διαμόρφωσαν ένα αφήγημα, που κατέγραψε λεπτομερώς και η Alpha Finance: η Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική φάση, με κρίσιμους καταλύτες μπροστά της και με εταιρείες που δεν φοβούνται πια να μιλήσουν για επέκταση, επενδύσεις, αποδόσεις και ευκαιρίες.
Η παρουσία του Πρωθυπουργού ήταν καθοριστική για τον τόνο της διοργάνωσης. Η έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, την πολιτική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις, που συνεχίζονται χωρίς παύση, έδωσε στους επενδυτές ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Η εκτίμησή του ότι η ελληνική οικονομία θα υπεραποδώσει και το 2026/2027 δεν ειπώθηκε ως ευχή, αλλά ως συνέχεια ενός μοτίβου, που έχει πλέον μετρήσιμα στοιχεία: ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, διεύρυνση της οικονομίας σε περισσότερους κλάδους, επενδυτικά κεφάλαια που κινούνται συντεταγμένα προς την Ελλάδα.
Το ίδιο μοτίβο ενίσχυσε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος συνέδεσε το ελληνικό αφήγημα με αυτό της ίδιας της Ευρώπης: ένωση κεφαλαιαγορών, άρση εμποδίων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συνέπεια στη δημοσιονομική πολιτική. Η τοποθέτησή του συνέπεσε με την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, στοιχείο που προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα.
Και πάνω σε αυτό το υπόβαθρο ήρθε η παρέμβαση του CEO της Euronext: η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρουσιάστηκε ως «φυσική εξέλιξη», που θα αυξήσει θεαματικά τη διεθνή ορατότητα των ελληνικών εισηγμένων και θα διευρύνει τη δεξαμενή των επενδυτών που παρακολουθούν την Αθήνα.
