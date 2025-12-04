Πώς ξανάσμιξαν όλα τα αηδόνια του Αλέξη (σας έλειψαν;), τι λέει το Μ.Μ και τι το ΠΑΣΟΚ με τις «Δημοκρατικές Δυνάμεις», ο Νικήτας και το… τριαντάφυλλο στο λουλούδι

Κλείσιμο

Είναι, ρε παιδάκι μου, γι' αυτούς (τους Συριζαίους), o,τι ήταν ο Ανδρέας για τους κανονικούς, βέρους Πασόκους, το ίνδαλμά τους. Σου λέει, μ' αυτόν γίναμε νοματαίοι, φάγαμε ψωμάκι, κονομήσαμε, με δυο λόγια… απ' αυτό και δείραμε πέντε χρόνια. Τι να τους πει ο Κασσελάκης και τι ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης μαζί, τους έχει για breakfast ο Αλέξης. Τώρα τους είδατε όλους μαζί, σας λείψανε άραγε; Τους ξαναθέλετε πίσω στην κυβέρνηση; Με αυτούς θέλει να «συνομιλήσει» ο Ανδρουλάκης και ο Δούκας; Γιατί όταν λέμε «Προοδευτική Παράταξη» αυτούς εννοούμε, αυτοί είναι, για να μην μπερδευόμαστε. Και ήταν όλοι εκεί χθες στην παρουσίαση ουσιαστικά του νέου κόμματος του Αλέξη, χαρούμενοι και ίδιοι.Αυτούς θέλει;-Μπορεί βέβαια να αναρωτηθείτε, το χθεσινό event βολεύει τον Τσίπρα; Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, είναι σαν αυτό που λέμε για το… αγγούρι, άλλος το τρώει και ζορίζεται και άλλος το τρώει και δροσίζεται. Από τη μια αν δεν τους ήθελε όλους εκεί από κάτω ο Τσίπρας θα καλούσε ο ίδιος με προσκλήσεις -και όχι με ελεύθερη είσοδο- και θα εξαιρούσε τους βουλευτές των άλλων κομμάτων ή τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά κ.λπ. Από την άλλη, όποιος τους είδε χθες όλους μαζί πακέτο, ε τι θα σκεφτεί άραγε εκτός από το ότι… ξανάσμιξαν τα αηδόνια; Οπότε όποιος δεν τους γουστάρει και τους είδε μαζί, μάλλον θα το ξανασκεφτεί να πάει με τον Αλέξη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα έχει από την αρχή υπολογίσει ο αρχηγός. Σε κάθε περίπτωση, περαστικούλια σε όλες τις «Δημοκρατικές Δυνάμεις»!Τι λένε στο Μ.Μ-Μόνο μαύρα δεν τα βάψανε στο Μ.Μ από το χθεσινό event του «Παλλάς» αφού θεωρούν βέβαιον ότι στον δρόμο προς τις κάλπες θα συναντήσουν τον Τσίπρα και όχι τις Συνιστώσες του. «Δεν χρειαζόταν δυο χρόνια περιπλάνησης για να ξαναπάνε στον Τσίπρα», λένε και υπενθυμίζουν ότι «τον Τσίπρα τον έχει κερδίσει πολλές φορές ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι λοιπόν η πρώτη όπως φαίνεται ούτε και η τελευταία». Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης τον χρειάζεται απέναντι τον Τσίπρα με όλο τον θίασο για να θυμίζει το 2015-19. Μόνο ο Πολάκης λείπει, αλλά πού ξέρεις, υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος.Η παράταση για το ρεύμα και το ραντεβού της Παρασκευής-Γυρνάμε στα πεζά και πηγαίνοντας στο θέμα των αγροτών, να σας πω ότι στην κυβέρνηση ψάχνουν να βγάλουν... λαγούς από το καπέλο, εκτός από τις προγραμματισμένες πληρωμές. Ο Κ.Μ προανήγγειλε χθες από το ΚΥΣΟΙΠ «κάτι καλύτερο» για το ρεύμα και καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση ψάχνεται να δώσει παράταση και για το 2026 για το φθηνό αγροτικό ρεύμα που έχει προβλεφθεί. Κατά τα άλλα, το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένονται στο Μέγαρο Μποδοσάκη αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να συζητήσουν με τον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα τα θέματά τους, ενώ μαζί τους θα είναι και ο περιφερειάρχης Αρναουτάκης. Τώρα, για το τραπέζι σήμερα που κάνει ο Κ.Μ με τους βουλευτές της ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στον «Καραβίτη» σας τα έγραψα χθες, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα παράπονα από βουλευτές αγροτικών περιοχών για τη συσσώρευση προβλημάτων, για την έλλειψη ρευστότητας κ.λπ.Η υποτίμηση του ΚΚΕ-«Γαλάζιοι» βουλευτές πάντως που έχουν αίσθηση των όσων γίνονται τόσο στον Κάμπο όσο και σε άλλες περιοχές, λένε ότι η κυβέρνηση υποτίμησε την επιρροή του ΚΚΕ. Οι διάδοχοι του μακαρίτη Βαγγέλη Μπούτα αποδεικνύονται παραγωγικοί, ενώ «παίζουν μπάλα» μαζί τους και αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στη ΝΔ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα «κόκκινων» αγροτών είναι ο Ρίζος Μαρούδας της Λάρισας και ο Κώστας Τζέλλας της Καρδίτσας, ενώ από κοντά είναι και οι νεοδημοκράτες Χρήστος Σιδερόπουλος, Γιάννης Κουκούτσης κ.λπ. Ξεχωριστή περίπτωση αυτή των Σερρών, όπου στο «λίκνο του καραμανλισμού» οι αγρότες που κατά βάση είναι ΝΔ και πιο δεξιά ακόμα έχουν «βγει στα κάγκελα».«Το τριαντάφυλλο στο λουλούδι»-Να έρθω τώρα σε κάτι πιο κοσμικό, θα είδατε τη χθεσινή βόλτα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Βουλή, όπου την υποδέχθηκε στο κεφαλόσκαλο ο Νικήτας Κακλαμάνης με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ανά χείρας. Ωτακουστής μού μετέφερε ότι ο Πρόεδρος της είπε το αμίμητο «το τριαντάφυλλο στο λουλούδι» ή στα αγγλικά, the rose is for the flower. Και από τον Χατζηδάκη η κυρία Γκίλφοϊλ έφυγε με δώρο, καθώς ο αντιπρόεδρος εκτός από τη θέα του γραφείου του της προσέφερε και ένα φουλάρι από το Μουσείο Μπενάκη. Μαθαίνω ότι μετά η πρέσβης έλεγε στη συνοδεία της ότι τρελαίνεται για τα φουλάρια.