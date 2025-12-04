Πώς ξανάσμιξαν όλα τα αηδόνια του Αλέξη (σας έλειψαν;), τι λέει το Μ.Μ και τι το ΠΑΣΟΚ με τις «Δημοκρατικές Δυνάμεις», ο Νικήτας και το… τριαντάφυλλο στο λουλούδι
Χαίρετε, εγώ σας τα είχα πει για τον Αλέξη, ότι αυτός είναι ο αρχηγός τους, τι θέλανε δυο χρόνια τώρα την περιπλάνηση;
Είναι, ρε παιδάκι μου, γι’ αυτούς (τους Συριζαίους), o,τι ήταν ο Ανδρέας για τους κανονικούς, βέρους Πασόκους, το ίνδαλμά τους. Σου λέει, μ’ αυτόν γίναμε νοματαίοι, φάγαμε ψωμάκι, κονομήσαμε, με δυο λόγια… απ’ αυτό και δείραμε πέντε χρόνια. Τι να τους πει ο Κασσελάκης και τι ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης μαζί, τους έχει για breakfast ο Αλέξης. Τώρα τους είδατε όλους μαζί, σας λείψανε άραγε; Τους ξαναθέλετε πίσω στην κυβέρνηση; Με αυτούς θέλει να «συνομιλήσει» ο Ανδρουλάκης και ο Δούκας; Γιατί όταν λέμε «Προοδευτική Παράταξη» αυτούς εννοούμε, αυτοί είναι, για να μην μπερδευόμαστε. Και ήταν όλοι εκεί χθες στην παρουσίαση ουσιαστικά του νέου κόμματος του Αλέξη, χαρούμενοι και ίδιοι.
Αυτούς θέλει;
-Μπορεί βέβαια να αναρωτηθείτε, το χθεσινό event βολεύει τον Τσίπρα; Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, είναι σαν αυτό που λέμε για το… αγγούρι, άλλος το τρώει και ζορίζεται και άλλος το τρώει και δροσίζεται. Από τη μια αν δεν τους ήθελε όλους εκεί από κάτω ο Τσίπρας θα καλούσε ο ίδιος με προσκλήσεις -και όχι με ελεύθερη είσοδο- και θα εξαιρούσε τους βουλευτές των άλλων κομμάτων ή τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά κ.λπ. Από την άλλη, όποιος τους είδε χθες όλους μαζί πακέτο, ε τι θα σκεφτεί άραγε εκτός από το ότι… ξανάσμιξαν τα αηδόνια; Οπότε όποιος δεν τους γουστάρει και τους είδε μαζί, μάλλον θα το ξανασκεφτεί να πάει με τον Αλέξη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα έχει από την αρχή υπολογίσει ο αρχηγός. Σε κάθε περίπτωση, περαστικούλια σε όλες τις «Δημοκρατικές Δυνάμεις»!
Τι λένε στο Μ.Μ
-Μόνο μαύρα δεν τα βάψανε στο Μ.Μ από το χθεσινό event του «Παλλάς» αφού θεωρούν βέβαιον ότι στον δρόμο προς τις κάλπες θα συναντήσουν τον Τσίπρα και όχι τις Συνιστώσες του. «Δεν χρειαζόταν δυο χρόνια περιπλάνησης για να ξαναπάνε στον Τσίπρα», λένε και υπενθυμίζουν ότι «τον Τσίπρα τον έχει κερδίσει πολλές φορές ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι λοιπόν η πρώτη όπως φαίνεται ούτε και η τελευταία». Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης τον χρειάζεται απέναντι τον Τσίπρα με όλο τον θίασο για να θυμίζει το 2015-19. Μόνο ο Πολάκης λείπει, αλλά πού ξέρεις, υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος.
Η παράταση για το ρεύμα και το ραντεβού της Παρασκευής
-Γυρνάμε στα πεζά και πηγαίνοντας στο θέμα των αγροτών, να σας πω ότι στην κυβέρνηση ψάχνουν να βγάλουν... λαγούς από το καπέλο, εκτός από τις προγραμματισμένες πληρωμές. Ο Κ.Μ προανήγγειλε χθες από το ΚΥΣΟΙΠ «κάτι καλύτερο» για το ρεύμα και καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση ψάχνεται να δώσει παράταση και για το 2026 για το φθηνό αγροτικό ρεύμα που έχει προβλεφθεί. Κατά τα άλλα, το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένονται στο Μέγαρο Μποδοσάκη αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης για να συζητήσουν με τον Χατζηδάκη και τον Τσιάρα τα θέματά τους, ενώ μαζί τους θα είναι και ο περιφερειάρχης Αρναουτάκης. Τώρα, για το τραπέζι σήμερα που κάνει ο Κ.Μ με τους βουλευτές της ΝΔ της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στον «Καραβίτη» σας τα έγραψα χθες, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα παράπονα από βουλευτές αγροτικών περιοχών για τη συσσώρευση προβλημάτων, για την έλλειψη ρευστότητας κ.λπ.
Η υποτίμηση του ΚΚΕ
-«Γαλάζιοι» βουλευτές πάντως που έχουν αίσθηση των όσων γίνονται τόσο στον Κάμπο όσο και σε άλλες περιοχές, λένε ότι η κυβέρνηση υποτίμησε την επιρροή του ΚΚΕ. Οι διάδοχοι του μακαρίτη Βαγγέλη Μπούτα αποδεικνύονται παραγωγικοί, ενώ «παίζουν μπάλα» μαζί τους και αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στη ΝΔ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα «κόκκινων» αγροτών είναι ο Ρίζος Μαρούδας της Λάρισας και ο Κώστας Τζέλλας της Καρδίτσας, ενώ από κοντά είναι και οι νεοδημοκράτες Χρήστος Σιδερόπουλος, Γιάννης Κουκούτσης κ.λπ. Ξεχωριστή περίπτωση αυτή των Σερρών, όπου στο «λίκνο του καραμανλισμού» οι αγρότες που κατά βάση είναι ΝΔ και πιο δεξιά ακόμα έχουν «βγει στα κάγκελα».
«Το τριαντάφυλλο στο λουλούδι»
-Να έρθω τώρα σε κάτι πιο κοσμικό, θα είδατε τη χθεσινή βόλτα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Βουλή, όπου την υποδέχθηκε στο κεφαλόσκαλο ο Νικήτας Κακλαμάνης με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ανά χείρας. Ωτακουστής μού μετέφερε ότι ο Πρόεδρος της είπε το αμίμητο «το τριαντάφυλλο στο λουλούδι» ή στα αγγλικά, the rose is for the flower. Και από τον Χατζηδάκη η κυρία Γκίλφοϊλ έφυγε με δώρο, καθώς ο αντιπρόεδρος εκτός από τη θέα του γραφείου του της προσέφερε και ένα φουλάρι από το Μουσείο Μπενάκη. Μαθαίνω ότι μετά η πρέσβης έλεγε στη συνοδεία της ότι τρελαίνεται για τα φουλάρια.
-Ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον από κάθε άποψη επιφυλάσσει η ενσωμάτωση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στην πλατφόρμα Euronext. Από τις ώρες λειτουργίας της αγοράς μέχρι τις προμήθειες και τις τεχνολογικές μεταβολές, τα πάντα αναμένονται διαφορετικά. Όλα τα χρηματιστήρια της πλατφόρμας, ακόμη και εκείνα του ευρωπαϊκού Νότου, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία, ολοκληρώνουν τις συνεδριάσεις τους στις 18:30 ώρα Ελλάδος. Τούτο σημαίνει πως δύσκολα θα εξαιρεθεί από μια τέτοια συνθήκη η Αθήνα. Αυτό, εφόσον συμβεί - τίποτα δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί - λογικά θα απαιτήσει στις χρηματιστηριακές εταιρείες δύο βάρδιες για τη διαπραγμάτευση. Σε μια ελεύθερη μετάφραση, το παραπάνω προάγει ένα λειτουργικό κόστος προσαυξημένο κατά 20%. Από την άλλη πλευρά θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, σε ο,τι αφορά τη λειτουργία των χρηματιστηριακών, καθώς το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Οι μεγάλες χρηματιστηριακές, για παράδειγμα, έχουν servers στο Χ.Α. προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τους διεθνείς πελάτες τους. Τέτοιες υπηρεσίες αναμένεται να παρέχονται ακριβότερα, όπως πιθανή θα πρέπει να θεωρείται και μια άνοδος στα fees που θα πληρώνουν για τη γενικότερη λειτουργία τους. Εκείνο, ωστόσο, που αναμένεται να γίνει φθηνότερο είναι οι προμήθειες που πληρώνουν οι πελάτες-επενδυτές στις χρηματιστηριακές.
Εξαγορές
-Όλα τα παραπάνω οδηγούν με ευκολία στο συμπέρασμα πως η αγορά παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα σε συγκέντρωση, για αυτό και υπάρχουν ήδη σενάρια για εξαγορές χρηματιστηριακών εταιρειών. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συμφωνίας επιταχύνονται και οι εκτιμήσεις λένε πως ο κύκλος θα κλείσει, παρά τις διαδικαστικές δυσκολίες, στο τέλος του α' εξαμήνου του 2026. Πάντως δεν είναι κι εύκολο, μιας και οι αλλαγές είναι περίπου κοσμογονικές για το οικοσύστημα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως η εκκαθάριση των συναλλαγών είναι πολύ πιθανόν να διενεργείται στην Ιταλία. Σύμφωνα πάντως με κάποιες αξιόπιστες πληροφορίες, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια θα εκδώσουν ισολογισμό με το κλείσιμο του έτους, δηλαδή μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου, πράγμα καθόλου εύκολο.
Δύο συνέδρια, δύο χώρες… ένα ολόγραμμα δρόμος
-Παλιά θα έλεγες πως ήταν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Στο συνέδριο της Grant Thorton για την τεχνητή νοημοσύνη ο Χρήστος Μεγάλου και o Ευάγγελος Μυτιληναίος έκαναν την εμφάνισή τους ως… ολογράμματα. Παρά το γεγονός ότι οι φυσικές τους παρουσίες βρίσκονταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, στο Λονδίνο, όπου συμμετείχαν στο συνέδριο της Morgan Stanley και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, η ψηφιακή τους «εκδοχή» έδωσε το «παρών» στην Αθήνα. Το μήνυμά τους ήταν βιντεοσκοπημένο αλλά φανταστείτε αν η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες αιχμής θα μπορούν να μετατρέπουν την παρουσία σε πολλαπλασιαζόμενο πόρο.
Οι νέες εταιρείες των οικογενειών Σπανού και Καλλιτσάντση
-Εταιρεία holding σύστησε χθες η οικογένεια Σπανού της Βιοιατρικής. Έχει την επωνυμία “Biolife Healthcare Group Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “Biolife Healthcare”, ενώ ο σκοπός της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), παροχής επενδυτικών συμβουλών, επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κ.λπ.). Το μετοχικό κεφάλαιό της έχει οριστεί σε 20.790.000 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 24.999 ευρώ μετρητά και 20.765.001 ευρώ εισφορές σε είδος. Τώρα ο Γιώργος Σπανός (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Βιοϊατρικής) κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 15.717.240 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.239.080 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 75,60% στην εταιρεία), η μητέρα του Ανδρομάχη Σπανού κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 4.066.524 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.355.508 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 19,56% στην εταιρεία) και η αδελφή του Δήμητρα Σπανού κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 1.006.236 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 335.412 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 4,84% στην εταιρεία). Στο πρώτο ΔΣ που αποτελείται από 3 μέλη συμμετέχουν ο Γιώργος Σπανός (ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος), η Ανδρομάχη Σπανού (ως Αναπληρωτής Πρόεδρος) και η Δήμητρα Σπανού ως μέλος. Όμως στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε χθες και η οικογένεια του Δημήτρη Καλλιτσάντση, εκ των βασικών μετόχων και διοικούντων κάποτε στον Όμιλο Ελλάκτωρ. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία “SPT Αναπτυξιακή Ακινήτων” και θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο του real estate. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ και το κατέβαλε η κυπριακή “Blend 7 Ventures Limited” που εκπροσωπείται από τον γιο του Δημήτρη Καλλιτσάντση, Πάρη. Ο ίδιος ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της “SPT Αναπτυξιακή Ακινήτων”, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχουν ακόμη ως μέλη ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης και ο Μιχάλης Κατούνας.
Το βιβλίο του Αθανασίου
-Κοσμοσυρροή στην παρουσίαση του βιβλίου «Γιατί αυτοί πέτυχαν: 6 κράτη από τη σκιά στην κορυφή» του Οδυσσέα Αθανασίου, του CEO της LAMDA Development στην κατάμεστη αίθουσα της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου πέραν του συγγραφέα μίλησαν επίσης η καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου και ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας. Για τον επικεφαλής της LAMDA η ιδέα για το βιβλίο γεννήθηκε μεταξύ άλλων πριν από χρόνια, σε ένα ταξίδι στη Σιγκαπούρη, όπου είδε πώς μια μικρή χώρα χωρίς φυσικούς πόρους μπορεί να φτάσει στις κορυφαίες του κόσμου. Το βιβλίο εστιάζει σε έξι περιπτώσεις: την Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, τη Βενετία των εμπόρων, την Ολλανδία των καινοτομιών, την Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, τη Νότια Κορέα της τεχνολογίας και τη Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου, μικρές χώρες με μεγάλα εμπόδια που όμως κατάφεραν να γίνουν σημεία αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη. Το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου έδωσαν ουκ ολίγοι, πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες κ.ά., μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο δήμαρχος Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ο Μιχάλης Τσαμάζ, ο Δημήτρης Κούτρας, ο Γιώργος Πατούλης και πολλοί άλλοι.
Η Ιθάκη της Eletson
-Η υπόθεση του δεξαμενόπλοιου Ithacki φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις αθέατες διαμάχες ανάμεσα σε hedge funds και παραδοσιακές ελληνικές ναυτιλιακές οικογένειες. Ο US District Judge David Morales απέρριψε την εντολή κράτησης του πλοίου. Το καναδικό hedge fund Murchinson, μετά την είσοδό του στην ελληνικών συμφερόντων Eletson Holdings μέσω της διαδικασίας Chapter 11 στη Νέα Υόρκη, κατάφερε να εξασφαλίσει έλεγχο της εταιρείας, αλλά οι οικογένειες Καρασταμάτη, Κέρτσικοφ και Χατζηελευθεριάδη δεν το έβαλαν κάτω και προσπάθησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο της θυγατρικής Eletson Gas. Το Ithacki, ένα πλοίο 12.000-cbm χτισμένο το 2018, έγινε σύμβολο αυτής της διαμάχης. Συνολικά, η υπόθεση του Ithacki δεν είναι μόνο μια διαφορά για ένα LPG carrier. Είναι η απόδειξη ότι η ναυτιλιακή σκακιέρα σήμερα συνδυάζει παραδοσιακές οικογενειακές δομές, σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και δικαστικά «σκαλοπάτια», και όποιος καταλαβαίνει τη στρατηγική πίσω από τις κινήσεις των πλοίων, καταλαβαίνει και την πραγματική μάχη εξουσίας.
Αλλαγή φιλοσοφίας από την Άννα Αγγελικούση
-Άνοιγμα στον τομέα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κάνει η Άννα Αγγελικούση μέσω της εταιρείας Alpha Bulkers κάνοντας δυναμικό comeback στις επενδύσεις σε νεότευκτα. Πρόκειται για αξιοπρόσεκτη αλλαγή φιλοσοφίας αφού διαχρονικά η Ελληνίδα πλοιοκτήτρια επένδυε σε φορτηγά πλοία με τη συγκεκριμένη εταιρεία της. Τώρα εισέρχεται στον “καυτό” τομέα των feeder container ships με παραγγελίες συνολικά 11 πλοίων σε τρία κινεζικά ναυπηγεία. Η εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της σε ένα τμήμα με έντονη ζήτηση και προβλεπόμενη έλλειψη πλοίων τα επόμενα χρόνια. Από πλευράς αριθμών, η εκτιμώμενη επένδυση των περίπου $500 εκατ. δεν είναι αμελητέα για εταιρεία με στόλο 34 πλοίων, υποδεικνύοντας ότι η Alpha Bulkers εκτιμά σταθερά υψηλά ναύλα και premium σε αυτήν την κατηγορία. Η διασπορά μεγέθους από 1.900 έως 4.500 teu δείχνει στρατηγική ευελιξία: μικρότερα feeders για σύντομες γραμμές ή niche αγορές και μεγαλύτερα 4.500-teu για δρομολόγια που απαιτούν μεγαλύτερη κλίμακα. Η επιλογή τριών διαφορετικών κινεζικών ναυπηγείων περιορίζει τον γεωπολιτικό και επιχειρησιακό κίνδυνο, ενώ παράλληλα επωφελείται από τη διαπραγματευτική ισχύ σε επίπεδο τιμών και χρονοδιαγραμμάτων. Συνολικά, η κίνηση της Άννας Αγγελικούση δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό fleet expansion. Πρόκειται για στρατηγική τοποθέτηση σε ένα τμήμα της αγοράς που υπόσχεται υψηλότερα περιθώρια και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εισοδήματος, με παράλληλη διαφοροποίηση ρίσκου από τις παραδοσιακές αγορές bulkers. Αν η αγορά feeder συνεχίσει να παραμένει “hot”, η Alpha Bulkers μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά, ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή container space, χωρίς να απομακρύνεται από την core competency της σε bulkers.
Wall Street και Ναυτιλία
-Τη δεκαετία που πέρασε η ναυτιλιακή αγορά στις ΗΠΑ έχει βιώσει μια ουσιαστική συρρίκνωση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών, με τις τιμές των μετοχών και τον αριθμό των εταιρειών να υποχωρούν κατά περίπου 40%-50% σε σχέση με την κορύφωση του 2015. Η μείωση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα προσωρινών διακυμάνσεων της αγοράς, αλλά αποτέλεσμα μιας δομικής αλλαγής που συνδέεται άμεσα με δύο βασικές δυνάμεις: τη συγκέντρωση (consolidation) και την ιδιωτικοποίηση (privatization). Στην πράξη, οι λιγότερες πλέον δημόσιες εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα κρίσιμο δίλημμα: είτε να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθός τους μέσω στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων ώστε να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, είτε να εξετάσουν την έξοδο από το Χρηματιστήριο και τη μετάβαση σε ιδιωτική διαχείριση κεφαλαίου. Η τάση αυτή είναι εμφανής και στα στοιχεία των IPO: μετά το Gener8 Maritime το 2015, μόνο η Zim το 2021 προχώρησε σε κανονική δημόσια εγγραφή. Η είσοδος νέων παικτών μέσω δημόσιων αγορών είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που ενισχύει τη συγκέντρωση και περιορίζει τη ρευστότητα της αγοράς. Η αγορά εμφανίζει πλέον έντονη διχοτόμηση. Οι μεγάλες, κεφαλαιοποιημένες εταιρείες συνενώνονται ή απορροφούν μικρότερες, ενώ οι μικρές και μεσαίες εταιρείες, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις κλίμακας και κεφαλαίου, είτε εξαγοράζονται είτε μετατρέπονται σε ιδιωτικές οντότητες. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη μετατόπιση της ναυτιλιακής αγοράς προς περιορισμένο αριθμό μεγάλων παικτών με σταθερό χρηματοοικονομικό προφίλ.
Η Allwyn ετοιμάζεται
-Η Allwyn ζεσταίνει τις μηχανές της εν όψει της κομβικής γενικής συνέλευσης για τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ. Από την αρχή του μήνα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές μετοχών του Οργανισμού, ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, που όπως εκτιμούν χρηματιστές θα συνεχιστούν. Η μετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα των 18 ευρώ. Τις τελευταίες εβδομάδες οι επικεφαλής και τα στελέχη του ΟΠΑΠ και της Allyn έχουν πραγματοποιήσει μπαράζ επαφών και συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (με τελευταία στάση στην Πράγμα για το συνέδριο της Wood) για να παρουσιάσουν τις προοπτικές που δημιουργεί η συνένωση των δύο εταιρειών με στόχο να δημιουργηθεί μια κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιγνίων και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη παγκοσμίως. Από το Capital Markets Update της Allwyn η αγορά στάθηκε θετικά στα εξής στοιχεία: ο ρυθμός ανάπτυξης θα μεταβληθεί από χαμηλούς μονοψήφιους αριθμούς, σε μεσαίους διψήφιους, με τις συνέργειες να αρχίζουν να αποτυπώνονται στην κερδοφορία ήδη από τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οδηγώντας σε ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή. Σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική αναμένεται να παίξει και η εξαγορά της Prizepicks, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και να ενισχύσει ουσιαστικά την πορεία της Allyn. Η νέα εταιρεία θα διαθέτει πιο ισχυρή τεχνολογική υποδομή χάρη στις ενισχυμένες in-house δυνατότητες, περίπου το 50% των εσόδων θα προέρχεται από το online κανάλι, έναντι του τρέχοντος 30% του ΟΠΑΠ, ενώ θα είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένη για εξαγορές.
To ριμπάουντ της Intralot
-Πρόσκαιρη ήταν η πίεση που ασκήθηκε στη μετοχή της Intralot μετά τις ανακοινώσεις για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα online τυχερά παιχνίδια στη Βρετανία. Ο τίτλος, αφού είδε και τα 0,88 ευρώ έκλεισε χθες στα 1,034 ευρώ, προσεγγίζοντας ξανά τα επίπεδα της πρόσφατης ΑΜΚ. Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι αγορές μετοχών που πραγματοποίησαν οι insiders και τα reports που τοποθέτησαν την τιμή-στόχο σε υψηλότερες τιμές. Η Intracom και ο μεγαλομέτοχος Σου Κιμ αγόρασαν μετοχές συνολικής αξίας €7,8 εκατ., ενώ μετοχές απέκτησε και ο Δ. Θεοδωρίδης. Από εκεί και πέρα η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας με σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 1,35 ευρώ, η Euroxx ανέβασε τον πήχη στο 1,5 ευρώ, ενώ η Ambrosia Capital ήταν η πιο ενθουσιώδης, τονίζοντας πως ο αντίκτυπος από την αυξημένη φορολόγηση στη Βρετανία είναι διαχειρίσιμος και έδωσε τιμή-στόχο τα 1,65 ευρώ.
Η στρατηγική της Theon International
-Χθες αργά το απόγευμα η ελληνικών συμφερόντων ΤΗΕΟΝ International, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ, ανακοίνωσε το σύνολο των παραγγελιών που εξασφάλισε μέσα στο 2025, το ύψος των οποίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε πρόβλεψη σε σχέση με αυτά που είχε ανακοινώσει την αρχή του έτους, φτάνοντας το 1 δισ. ευρώ. Η Theon Intl του Κρίστιαν Χατζημηνά προχωρά τώρα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μειοψηφικού ποσοστού της Exosens. Η Theon Intl θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος (μειοψηφίας) μετά την Groupe HLD, ενισχύοντας έτσι -έστω έμμεσα- το πιστοληπτικό προφίλ της. H κίνηση αυτή αποδεικνύει τη διασυνδεσιμότητα των αγορών, ειδικότερα όσων λειτουργούν υπό την κεντρική διεύθυνση του Euronext. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ρητή αναφορά στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία από τον Στεφάν Μπουζνά για "μεγάλες ελληνικές εταιρείες στη Euronext, κάποιες ναυτιλιακές είναι στο Όσλο, μια εξαιρετική αμυντική εταιρεία, η THEON, η οποία έχει σημειώσει επιτυχία, εισηγμένη στο Άμστερνταμ...". Ο Γάλλος γνωρίζει την εταιρεία από τη διαδικασία εισαγωγής της στο Euronext Amsterdam, τον Μάρτιο του 2024 με τιμή εισαγωγής τα 10 ευρώ, όσο και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα, έχοντας σχεδόν τριπλασιάσει τιμή και χρηματιστηριακή αξία.
Όλες οι Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Μεσογείου σήμερα στην Αθήνα
-Τα «καλά» της βάζει σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να υποδεχθεί υψηλόβαθμα στελέχη εποπτικών και ρυθμιστικών Αρχών της Μεσογείου. Η ετήσια Σύνοδος των μελών του «Προγράμματος για τη Μεσογειακή Συνεργασία» - στο οποίο η δική μας Βασιλική Λαζαράκου έχει την αντιπροεδρία - φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όλοι οι επικεφαλής των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς των μεσογειακών χωρών (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Μαρόκο, κ.λπ.) βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα. Στην ημερήσια διάταξη των διαβουλεύσεων περιλαμβάνονται θέματα όπως η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χρηματαγορές, οι ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τις προκλήσεις της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η πράσινη μετάβαση. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και άλλοι φορείς όπως η ISDA (International Swaps and Derivatives Association), η Διεθνής Ένωση Συμβολαίων Ανταλλαγής και Παραγώγων αλλά και το Climate Governance Initiative Greece. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό τη Βασιλική Λαζαράκου έχει κάνει σημαντικά βήματα, με στόχο την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
