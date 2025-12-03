Latsco: Άσκησε option για τη ναυπήγηση δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων τύπου ΜR
Η εταιρεία τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε υπογράψει συμβόλαιο για 2+2 την γιάρδα K Shipbuilding Korea
Σε ενεργοποίηση πρoαίρεσης (option) για τη ναυπήγηση δύο δεξαμενόπλοιων τύπου ΜR στην γιάρδα K Shipbuilding Korea προχώρησε η Latsco Shipping. Η εταιρεία τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε υπογράψει συμβόλαιο για 2+2. Ήταν η πρώτη νέα κίνηση στον συγκεκριμένο τομέα μετά την τελευταία ναυπήγηση της περιόδου 2015–2018, όταν παραλήφθηκαν εννέα MR product tankers.
Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σήμερα στόλο πέντε LR2 product tankers που ναυπηγήθηκαν την περίοδο 2012–2014, ενώ έχει ήδη παραγγείλει ακόμη πέντε πλοία της ίδιας κατηγορίας, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν την διετία 2026–2027.
