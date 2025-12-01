Στις ΗΠΑ ο Παπασταύρου για τους υδρογονάνθρακες - Στην τελική ευθεία η συμφωνία Chevron–HelleniQ Energy
Ωριμάζει η σύμβαση για τα τέσσερα οικόπεδα σε Κρήτη και Πελοπόννησο με στόχο οι πρώτες έρευνες να δρομολογηθούν το 2026
Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, συνεχίζοντας τις επαφές με κορυφαίους ενεργειακούς παράγοντες των ΗΠΑ, με βασικό αντικείμενο την προώθηση των επενδύσεων στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.
Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί τόσο το χρονοδιάγραμμα των ερευνών σε Πελοπόννησο και Κρήτη, όπου η Chevron σε κοινοπραξία με την HelleniQ Energy έχει ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής τέσσερις παραχωρήσεις όσο και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στη νοτιοανατολική Ευρώπη για τη μεταφορά αμερικανικού LNG.
Η σύμβαση παραχώρησης κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο την περασμένη Παρασκευή, εξέλιξη που επιταχύνει το συνολικό πλάνο, ώστε εφόσον ο έλεγχος ολοκληρωθεί εντός του επόμενου διαστήματος, το έργο θα προωθηθεί προς κύρωση στη Βουλή πιθανότατα τον Ιανουάριο του 2026.
Ο στόχος είναι μέσα στο ίδιο έτος να ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την έλευση των γεωτρύπανων εφόσον τα αποτελέσματα των δεδομένων κριθούν θετικά.
