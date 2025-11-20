Κυριάκος Πιερρακάκης: Γιατί έγινε βασικός διεκδικητής για την προεδρία του Eurogroup - «Θετικό ότι ακούγεται αυτό» λένε κυβερνητικές πηγές

Με τον Γερμανό και τον Ιταλό

Όπως σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός τότε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμβάλει στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ωστόσο είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές start-ups να έχουν τις συνθήκες να αναπτύσσονται εντός της ΕΕ και σε μεγάλη κλίμακα. Καίριας σημασίας, πρόσθεσε, είναι η αλλαγή στον τρόπο που συνάπτονται οι δημόσιες συμβάσεις και η μείωση του χρόνου υλοποίησής τους. Η εμπειρία της πανδημίας και του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, ανέδειξαν τη σημασία της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα κέρδη για πολίτες και επιχειρήσεις θα είναι τεράστια, εφόσον καταφέρουμε να την επιτύχουμε στην πράξη» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το πέρας της θεματικής συνεδρίασης, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τα συμπεράσματα της συζήτησης στην ολομέλεια του ECOFIN, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, του αρμόδιου για την οικονομία Ευρωπαίου Επιτρόπου, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και του Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – να επισημανθεί- έχει συντάξει σχετική έκθεση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θεωρεί αναγκαίες να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Ο κ. Πιερρακάκης έχει κάνει στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, σειρά συναντήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και αναλύσεων της κατάστασης με άλλους κορυφαίους υπουργούς Οικονομίας και και κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη.Στις 13 Μαΐου συναντήθηκε με τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stéphane Séjourné και Raffaele Fitto και με τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό Piotr Serafin, στους οποίες επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Στον τομέα της Άμυνας, συζητήσαν για την κρισιμότητα της ενίσχυσης των πόρων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, που θα παράξει ουσιαστικά οφέλη τόσο για την Ένωση συνολικά, όσο και για κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά. Παράλληλα, τόνισε την αναγκαιότητα η Ευρώπη να εστιάσει σε πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, μέσα από την προώθηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων - και, κυρίως, της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της εκκίνησης του ψηφιακού ευρώ.Την ίδια ημέρα είχε την ευκαιρία να συγχαρεί σε τετ-α-τετ τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ενώ με τον Ιταλό ομόλογό του Giancarlo Giorgetti εστίασαν στα ζητήματα χρηματοδό