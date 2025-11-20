Κυριάκος Πιερρακάκης: Γιατί έγινε βασικός διεκδικητής για την προεδρία του Eurogroup - «Θετικό ότι ακούγεται αυτό» λένε κυβερνητικές πηγές
Κυριάκος Πιερρακάκης: Γιατί έγινε βασικός διεκδικητής για την προεδρία του Eurogroup - «Θετικό ότι ακούγεται αυτό» λένε κυβερνητικές πηγές
Η «τυπική» περιγραφή των τωρινών συσχετισμών λέει ότι στις 20 χώρες της Ευρωζώνης, 7 υπουργοί είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει και η ΝΔ, 7 από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, 4 από τους Κεντρώους της Ευρώπης και δύο από τους ακροδεξιούς
Μια σημαντική εξέλιξη, που αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή κοινότητα, έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο ευρείας συζήτησης ανάμεσα σε κορυφαίους «παίκτες» των χωρών της Ευρωζώνης με φόντο την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του Eurogroup.
Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ανέλαβε τα κρίσιμα καθήκοντα φέτος τον Μάρτιο, έχοντας αφήσει ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, αναδεικνύεται σε πρόσωπο-κλειδί για τη μετάβαση της χώρας στα υψηλά κλιμάκια της Ευρωζώνης.
Η απόφαση παραίτησης του Ιρλανδού ομολόγου του, Πασκάλ Ντόνιαχου από την ηγεσία του Eurogroup (και ανάληψης νέων καθηκόντων του στην Παγκόσμια Τράπεζα) φέρνει στο «κάδρο» των πιθανών διαδόχων του τον κ. Πιερρακάκη, ο οποίος έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες από αυτό το πόστο να δημιουργήσει, όπως όλα δείχνουν, σχέσεις εμπιστοσύνης στην κοινότητα των υπουργών Οικονομίας της Ευρωζώνης.
Ο ίδιος ούτε έχει μέχρι στιγμής αυτοπροταθεί, ούτε έχει θέσει επισήμως υποψηφιότητα- άλλωστε η σχετική εκλογική διαδικασία δεν έχει ακόμη ανοίξει, αφού μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup/Ecofin στις 11 και 12 Δεκεμβρίου αναμένεται μια σειρά κρίσιμων διαβουλεύσεων στο ανώτερο και αναπόδραστα και στο ανώτατο πεδίο της Ευρωζώνης.
Ωστόσο δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από προχθές το βράδυ, από στους Irish Times, εμφανίζουν τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως ένας από τους τρεις διεκδικητές της κορυφαίας θέσης και αντίπαλο του Βέλγου και του Ισπανού. Ο Έλληνας Υπουργός αυτές τις ώρες «τρέχει» την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, που θα συμβάλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. «Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια» δηλώνει ο κ. Πιερρακάκης για μία από τις δύο εντυπωσιακές εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων που συνδέονται με τη δική του προσωπική συμβολή στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
Για το θέμα της διαδοχής του Ντόνιαχου στο Eurogroup δεν έχει κάνει δηλώσεις, όμως κυβερνητικές πηγές παρότι αποφεύγουν να σχολιάσουν τα σχετικά δημοσιεύματα περιγράφουν στην πραγματικότητα την αναβάθμιση της ίδιας της χώρας από μια τέτοια προοπτική. «Δεν σχολιάζουμε κάτι για αυτά τα δημοσιεύματα, ακόμα δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εκλογής. Ωστόσο είναι θετικό το γεγονός και για τη χώρα και για την οικονομία μας, μόνο και μόνο που ακούγεται κάτι τέτοιο», τονίζουν κυβερνητικές πηγές επιχειρώντας προφανώς να ψηλαφίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και τις ισορροπίες στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πεδίο.
Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τους Financial Times τρεις είναι στη λίστα των βασικών διεκδικητών: εκτός από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Βέλγος Vincent Van Peteghem και ο Ισπανός Carlos Cuerpo. Ο Ισπανός σοσιαλιστής υπουργός είχε θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Ντόνιαχου και την προηγούμενη φορά και δεν είναι εύκολο να την αποσύρει. Η πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ενδεχομένως στις συμμαχίες του, ενισχύοντας την πιθανότητα υποψηφίου από αυτή την πολιτική οικογένεια. Μέχρι την εκλογή νέου προέδρου, τα καθήκοντα θα εκτελεί ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός και θα έχουν γίνει έντονες διαβουλεύσεις παρασκηνίου αλλά και επίσημες επαφές για την αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Οργάνου.
Οι καλά γνωρίζοντες εκτιμούν ότι οι συσχετισμοί που θα προκύψουν ναι μεν διαμορφώνονται στη βάση της επικρατούσας πολιτικής ομάδας, αλλά για την οριστική αποτύπωσή τους παίζει ρόλο η δυναμική των προσώπων και τα δείγματα γραφής κατά τις προηγούμενες στιγμές της μάχης.
Η «τυπική» περιγραφή των τωρινών συσχετισμών λέει ότι στις 20 χώρες της Ευρωζώνης, 7 υπουργοί είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, 7 από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (και ο Γερμανός Υπουργός και αντικαγκελάριος, Κλινγκμπέίιλ είναι σοσιαλδημοκράτης), 4 από τους Κεντρώους της Ευρώπης (του Μακρόν κα) και δύο από τους ακροδεξιούς.
Η ανάδειξη νέας ηγεσίας παραπέμπει αναμφίβολα σε ένα πολυεπίπεδο παιχνίδι, εντός και εκτός των χωρών των άμεσα ενδιαφερόμενων. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εξαιρετικά σύνθετο και δύσβατο, αυτός που κερδίζει είναι συνήθως εκείνος που καταφέρνει να σπάσει τις «γραμμές» και να ανοίξει γέφυρες σε πιθανούς συμμάχους αξιοποιώντας διαύλους επικοινωνίας της συγκυρίας.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει διαγράψει μια πετυχημένη πορεία στις ομάδες των Ευρωπαίων υπουργών, από την πρώτη του θητεία στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, όντας πλέον υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στις 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο άτυπο ECOFIN στην Κοπεγχάγη, κλήθηκε από τη Δανική Προεδρία να συντονίσει τη θεματική συζήτηση για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Στη συνεδρίαση, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη, όπως επίσης για την ιεράρχηση των στρατηγικών κλάδων και την αντιμετώπιση εμποδίων που επιβραδύνουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ευρώπης.
Ο κ. Πιερρακάκης, διευθύνοντας την συζήτηση, μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους και τόνισε ότι η προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης αποτελεί κεντρικό μοχλό για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Επεσήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, όπως προτείνουν οι εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι, με έμφαση στην εξάλειψη των «αόρατων εμποδίων» που κατακερματίζουν την οικονομία και περιορίζουν την κλίμακα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
Η συνεδρίαση για την ψηφιοποίηση
Όπως σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός τότε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμβάλει στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ωστόσο είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές start-ups να έχουν τις συνθήκες να αναπτύσσονται εντός της ΕΕ και σε μεγάλη κλίμακα. Καίριας σημασίας, πρόσθεσε, είναι η αλλαγή στον τρόπο που συνάπτονται οι δημόσιες συμβάσεις και η μείωση του χρόνου υλοποίησής τους. Η εμπειρία της πανδημίας και του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, ανέδειξαν τη σημασία της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα κέρδη για πολίτες και επιχειρήσεις θα είναι τεράστια, εφόσον καταφέρουμε να την επιτύχουμε στην πράξη» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το πέρας της θεματικής συνεδρίασης, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τα συμπεράσματα της συζήτησης στην ολομέλεια του ECOFIN, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, του αρμόδιου για την οικονομία Ευρωπαίου Επιτρόπου, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και του Διευθυντή Ευρώπης του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – να επισημανθεί- έχει συντάξει σχετική έκθεση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θεωρεί αναγκαίες να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις 13 Μαΐου συναντήθηκε με τους Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stéphane Séjourné και Raffaele Fitto και με τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό Piotr Serafin, στους οποίες επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Στον τομέα της Άμυνας, συζητήσαν για την κρισιμότητα της ενίσχυσης των πόρων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, που θα παράξει ουσιαστικά οφέλη τόσο για την Ένωση συνολικά, όσο και για κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά. Παράλληλα, τόνισε την αναγκαιότητα η Ευρώπη να εστιάσει σε πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, μέσα από την προώθηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων - και, κυρίως, της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της εκκίνησης του ψηφιακού ευρώ.
Την ίδια ημέρα είχε την ευκαιρία να συγχαρεί σε τετ-α-τετ τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ενώ με τον Ιταλό ομόλογό του Giancarlo Giorgetti εστίασαν στα ζητήματα χρηματοδότησης.
Με τον Γερμανό και τον ΙταλόΟ κ. Πιερρακάκης έχει κάνει στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, σειρά συναντήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και αναλύσεων της κατάστασης με άλλους κορυφαίους υπουργούς Οικονομίας και και κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη.
