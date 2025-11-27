Έγινε η κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Από 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους

Το ποσό θα καταβληθεί στους νικητές στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που αντιστοιχεί στην προπληρωμένη κάρτα τους, από 17 έως 19 Δεκεμβρίου