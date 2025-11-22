Διάψευση από Κτηματολόγιο – ΕΚΤ για «διαρροή» δεδομένων
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία με το ΕΚΤ, το οποίο συνεργάστηκε με εταιρεία για την υλοποίηση της πλατφόρμας.
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) απορρίπτουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί «διαρροής» δεδομένων, ξεκαθαρίζοντας ότι τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν αποκλειστικά ανωνυμοποιημένα και στατιστικά. Οι δύο φορείς κάνουν λόγο για ατεκμηρίωτες καταγγελίες που διακινούνται χωρίς κανένα πραγματικό στοιχείο.
«Με αφορμή την επανάληψη ανυπόστατων δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για δήθεν «διαρροή» δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου προς εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διευκρινίζουν κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί αποτελούν αστειότητες και αποκυήματα φαντασίας, τα οποία διακινούνται χωρίς το παραμικρό αποδεικτικό στοιχείο.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία με το ΕΚΤ, το οποίο συνεργάστηκε με εταιρεία για την υλοποίηση της πλατφόρμας. Το ΕΚΤ, όπως προβλέπεται στη μεταξύ τους σύμβαση, έχει την πλήρη ευθύνη ανάπτυξης της πλατφόρμας συγκέντρωσης συναλλαγών ακινήτων και παραγωγής αναφορών εμπορευσιμότητας.
Στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρείχε στο ΕΚΤ δεδομένα που υποχρεούται θεσμικά να διαθέτει. Τα δεδομένα αυτά είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα, σε αθροιστική και καθαρά στατιστική μορφή, χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο και χωρίς καμία δυνατότητα ταυτοποίησης φυσικών προσώπων ή συγκεκριμένων δικαιωμάτων.
Η διαδικασία ανωνυμοποίησης εφαρμόστηκε στο ακέραιο, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόσβαση και χρήση κτηματολογικών δεδομένων.
