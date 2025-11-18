Στις ευρωαγορές η σκυτάλη των διεθνών απωλειών με βαρίδι την τεχνολογία
Στις ευρωαγορές η σκυτάλη των διεθνών απωλειών με βαρίδι την τεχνολογία
Πάνω από 1% η πτώση στους δείκτες
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν χαμηλότερα, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν σημαντικά λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαπραγματευόταν σχεδόν 1,2% χαμηλότερα λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς και τώρα καταγράφει πτώση 1,1% στις 565,38 μονάδες.
Ο βρετανικός δείκτης FTSE100 με απώλειες 0,91%, ο γερμανικός DAX χάνει 1,26% , ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,41%, ο ιταλικός FTSE MIB με απώλειες 1,42% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 χανει 1,25%.
Οι περιφερειακές αγορές της Ευρώπης ακολούθησαν τις παγκόσμιες αγορές στο κόκκινο, αφού οι απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας παρέσυραν προς τα κάτω τη Wall Street, με τους τρεις κύριους δείκτες των ΗΠΑ να κλείνουν στο κόκκινο. Ο Dow Jones Industrial Average έπεσε πάνω από 550 μονάδες, ή 1,2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έχασαν περίπου 0,9% ο καθένας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαπραγματευόταν σχεδόν 1,2% χαμηλότερα λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς και τώρα καταγράφει πτώση 1,1% στις 565,38 μονάδες.
Ο βρετανικός δείκτης FTSE100 με απώλειες 0,91%, ο γερμανικός DAX χάνει 1,26% , ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 1,41%, ο ιταλικός FTSE MIB με απώλειες 1,42% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 χανει 1,25%.
Οι περιφερειακές αγορές της Ευρώπης ακολούθησαν τις παγκόσμιες αγορές στο κόκκινο, αφού οι απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας παρέσυραν προς τα κάτω τη Wall Street, με τους τρεις κύριους δείκτες των ΗΠΑ να κλείνουν στο κόκκινο. Ο Dow Jones Industrial Average έπεσε πάνω από 550 μονάδες, ή 1,2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έχασαν περίπου 0,9% ο καθένας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα