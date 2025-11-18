Στεγαστικό: Ετοιμα σπίτια μένουν εκτός αγοράς - Οι καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση επιδεινώνουν το πρόβλημα

Περισσότερα από 5000 έως 7000 έτοιμα σπίτια μένουν χωρίς ρεύμα και δεν μπαίνουν στην αγορά - Χιλιάδες μισθώσεις παγώνουν και ιδιοκτήτες χάνουν εισοδήματα για μήνες