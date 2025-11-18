Στεγαστικό: Ετοιμα σπίτια μένουν εκτός αγοράς - Οι καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση επιδεινώνουν το πρόβλημα
Περισσότερα από 5000 έως 7000 έτοιμα σπίτια μένουν χωρίς ρεύμα και δεν μπαίνουν στην αγορά - Χιλιάδες μισθώσεις παγώνουν και ιδιοκτήτες χάνουν εισοδήματα για μήνες
Νέες πολυκατοικίες και ολοκληρωμένα διαμερίσματα μένουν για μήνες αχρησιμοποίητα επειδή δεν ηλεκτροδοτούνται εγκαίρως, στερώντας διαθέσιμες κατοικίες από χιλιάδες ανθρώπους που ψάχνουν σπίτι και αφήνοντας εκτός πραγματικής αγοράς ένα απόθεμα που θα μπορούσε ήδη να είχε ανακουφίσει την πίεση στα ενοίκια.
Την ίδια ώρα, ιδιοκτήτες χάνουν πολύτιμα έσοδα ή απλώς δεν μπορούν να μπουν οι ίδιοι στο σπίτι τους, ενώ οι ενοικιαστές πληρώνουν προσωρινές λύσεις επειδή το ακίνητο που περίμεναν δεν μπορεί να ανάψει το φως του. Έτσι, το στεγαστικό επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, καθώς ένα κρίσιμο κομμάτι νέας παραγωγής παραμένει «σκοτεινό» και αόρατο στις επίσημες στατιστικές.
Η εικόνα αυτή δεν είναι εξαίρεση αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας δείχνει ότι στο 74% των νέων συνδέσεων οι καθυστερήσεις είναι «συχνές ή σχεδόν πάντα». Το 40% περιμένει 1 έως 3 μήνες και το 36% πάνω από 3 μήνες. Δηλαδή μια διαδικασία που θα έπρεπε να ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες μετατρέπεται σε μαραθώνιο, κρατώντας ολόκληρα κτίρια εκτός χρήσης για πολύ μεγαλύτερο διάστημα απ’ όσο θεωρείται λογικό.
Με βάση τα επίσημα χρονοδιαγράμματα, οι νέες συνδέσεις θα έπρεπε να ολοκληρώνονται σε διάστημα από λίγες εβδομάδες έως λίγους μήνες, ανάλογα με το αν χρειάζονται επεκτάσεις ή τεχνικές εργασίες. Στην πράξη, όμως, αυτά τα όρια σπάνια τηρούνται. Καταναλωτές αναφέρουν ότι, παρότι οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί και έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, περιμένουν εβδομάδες ή και μήνες χωρίς καμία ενημέρωση. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί ο μετρητής, αφήνοντας ακίνητα και χώρους εργασίας ουσιαστικά αδρανείς.
