Συμβούλιο ECOFIN: Οι χώρες - μέλη ενέκριναν τη φορολόγηση δεμάτων κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυτό το μέτρο, που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται σε πλατφόρμες όπως το Temu ή το Shein