Συνάντηση Πιερρακάκη-Μπουζνά: Η Euronext προγραμματίζει τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα
Συνάντηση Πιερρακάκη-Μπουζνά: Η Euronext προγραμματίζει τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα
Πρόκειται για πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε ανάρτησή του
Την πρόθεση της Euronext να δημιουργήσει ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Στεφάν Μπουζνά, σε συνάντησή που είχαν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Δευτέρα.
Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ μετά τη συνάντηση ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας».
Στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναφέρει τα εξής:
«Υποδέχτηκα σήμερα στο @MinEcoFinGR τον CEO της @euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
» Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.
» Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας».
Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ μετά τη συνάντηση ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας».
Υποδέχτηκα σήμερα στο @MinEcoFinGR τον CEO της @euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. pic.twitter.com/0ZInT7r2hw— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 20, 2025
«Υποδέχτηκα σήμερα στο @MinEcoFinGR τον CEO της @euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
» Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.
» Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας».
Ειδήσεις σήμερα:
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα