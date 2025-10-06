Η Euronext ξεκινά τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Περίοδος αποδοχής έως 17 Νοεμβρίου
Η Euronext προσφέρει 0,050 δικές της μετοχές για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης - Stéphane Boujnah: Η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα της οικοδόμησης πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου η Δημόσια Πρόταση της Euronext για την απόκτηση των μετοχών της ΕΧΑΕ. Η Euronext προσφέρει 0,050 μετοχές δικής της έκδοσης για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την προϋπόθεση προσφοράς τουλάχιστον του 67% των μετοχών μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος»), την 30η Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), η Euronext N.V. («Euronext» ή ο «Προτείνων», και από κοινού με όλες τις άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο «Όμιλος Euronext»), ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΑΤΗΕΧ» ή η «Εταιρεία», και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος ΑΤΗΕΧ»), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας €1,60 εκάστη (η κάθε μία, «Προσφερόμενη Μετοχή»), με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
1. Κανονιστικές Εγκρίσεις
Η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:
(a) την έκδοση δήλωσης μη εναντίωσης από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη συντονισμένη ρύθμιση και εποπτεία της Euronext, ήτοι από τις AMF, AFM, CBI, NFSA, FSMA, CMVM και CONSOB στις 2 Οκτωβρίου 2025, και
(b) την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») του πληροφοριακού δελτίου που έχει συντάξει η Euronext στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τον Νόμο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») στις 3 Οκτωβρίου 2025.
Η Euronext έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Σημείωση: Η παραπάνω ημερομηνία της 24ης Νοεμβρίου προϋποθέτει ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εγκρίσεις που αναφέρονται στην ενότητα 7 κατωτέρω.
