Η Euronext ξεκινά τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Περίοδος αποδοχής έως 17 Νοεμβρίου

Η Euronext προσφέρει 0,050 δικές της μετοχές για κάθε μία μετοχή της ΕΧΑΕ, στο πλαίσιο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης - Stéphane Boujnah: Η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα της οικοδόμησης πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών