ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ στην αγορά τον Οκτώβριο
Πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων
Στις 70.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
