Oι αεροπορικές «ποντάρουν» στον χειμώνα: Διψήφια αύξηση με 6,3 εκατ. θέσεις σε πτήσεις προς Ελλάδα
Στο +11,8% η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων φέτος την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026
Διψήφιο ποσοστό αύξησης, κατά 11,8% με πάνω από 6,32 εκατομμύρια -για πρώτη φορά- καταγράφουν οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για Ελλάδα φέτος το χειμώνα με βάση τον προγραμματισμό για την περίοδο από τώρα, το Νοέμβριο έως και το Μάρτιο του 2026.
Νοέμβριος και Μάρτιος στα δύο άκρα της σεζόν, αλλά και ο «εορταστικός» Δεκέμβριος είναι οι πιο «δυνατοί» μήνες με τη μεγαλύτερη κατανομή θέσεων σε ποσοστό πάνω από 20% επί του συνόλου, με το Φεβρουάριο να είναι ο πιο αδύναμος μήνας της χειμερινής περιόδου από πλευράς αριθμού προσφερόμενων θέσεων. Το τοπ 3 των χωρών ως προς τις πτήσεις για Ελλάδα τη χειμερινή περίοδο είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα στοιχεία προκύπτουν με βάση τα στοιχεία για τη χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου από το Air Data Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) που επεξεργάζεται τα δεδομένα του εξειδικευμένου φορέα του OAG. Πέρυσι στο αντίστοιχο πεντάμηνο, οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις για τη χώρα μας ήταν λίγο πάνω από τα 5,66 εκατομμύρια.
