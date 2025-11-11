Lamda Development: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Στα έργα του Ελληνικού και κυρίως στις οικιστικές αναπτύξεις τα κεφάλαια - Συνολικές εισπράξεις 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025
Στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού με έμφαση κυρίως τις οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες θα «τρέξουν» από την εταιρεία έως το 2030 θα διατεθούν κατά κύριο λόγο τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο της Lamda Development.
Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι για το σύνολο της χρήσης 2025, αναμένεται να συνεχισθεί η θετική πορεία των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης. Οι συνολικές εισπράξεις από την αρχή του έργου έως και το τέλος του 2025 εκτιμώνται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους έως 485 εκατ. που θα προκύψουν από την έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως 15 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ως εξής: Η εκδότρια θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθησομένων κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.
Η έκδοσηΕιδικότερα, η LAMDA, προχωρά στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έως 500 εκατ. ευρώ, «ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της βάση μέσω άντλησης κεφαλαίων από την εγχώρια αγορά», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το ομολογιακό δάνειο διάρκειας επτά ετών, θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς από 12 έως 14 Νοεμβρίου 2025 και οι ομολογίες θα είναι αξίας 1.000 ευρώ ανά τίτλο.
