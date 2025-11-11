Lamda Development: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια από το ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

Στα έργα του Ελληνικού και κυρίως στις οικιστικές αναπτύξεις τα κεφάλαια - Συνολικές εισπράξεις 1,6 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025