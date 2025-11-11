Πιερρακάκης: Οι συνέργειες ανοίγουν δρόμο σε αυξημένη χρηματοδότηση και εξωστρέφεια

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης. Μιλώντας το βράδυ σε εκδήλωση στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Υπουργός τόνισε ότι οι βιοτέχνες της Βόρειας Ελλάδας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην οικονομία της χώρας και υπογράμμισε την ανάγκη για συστηματική στήριξη, με πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη ρευστότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.



Αναλυτικά, η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη:



«Αξιότιμα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι,



Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πρόσκληση να είμαι μαζί σας σήμερα για να τιμήσουμε μαζί τον ένα αιώνα ζωής, δημιουργίας και προσφοράς του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρειο Ελλάδα.



Ξέρετε, συχνά στις ομιλίες μας μιλάμε για μεγάλα έργα, εθνικές πρωτοβουλίες και μεγάλες βιομηχανίες. Νομίζω όμως η συλλογική δημιουργικότητα, το συλλογικό πείσμα, το πάθος για πρόοδο και δημιουργία των χιλιάδων βιοτεχνών, νέων και παλαιότερων συνιστά μια από τις, πραγματικά, πολύ μεγάλες βιομηχανίες της χώρας μας και μέσα στον ιστορικό χρόνο και στο σήμερα.



Μέσα από τις εταιρείες, τα εργαστήρια και τα γραφεία των βιοτεχνικών επιχειρήσεων εκπαιδεύονται και προοδεύουν γενιές εργαζομένων, επιστημόνων και επαγγελματιών. Δημιουργούνται καινοτομίες που αλλάζουν ολόκληρους κλάδους και έχουν σταθερό και καθοριστικό αντίκτυπο στην πρόοδο και στην ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας από τη γειτονιά έως τη χώρα συνολικά.



Γι’ αυτό δεν θα μπορούσα να χάσω αυτή την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση για να μιλήσουμε από κοντά λίγο περισσότερο για όλες τις μεγάλες αλλαγές, όλα τα μεγάλα θέματα που άπτονται της πρόκλησης του να είσαι βιοτέχνης στη σημερινή Ελλάδα, αλλά και στη σημερινή εποχή των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών όπου οι μεγάλες ευκαιρίες πάνε χέρι-χέρι με τις μεγάλες προκλήσεις.



Κυρίες και κύριοι,



Από το 1925 όταν στην Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το τότε Επαγγελματο-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και στην πορεία διαμορφώθηκε ως αμιγώς Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το ΒΕΘ αποτέλεσε τον θεσμικό πυλώνα για τις μικρές και μεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.



Μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια η βιοτεχνική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας έκανε άλματα κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε εντελώς διαφορετικές εποχές. Κάτι που αποδεικνύει την αντοχή, την ευελιξία και την ικανότητα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις και στις νέες εποχές. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορροφά σημαντικό μερίδιο επενδύσεων, συμβάλλει καθοριστικά στις εξαγωγές και δρομολογεί χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα μέσω του ΕΣΠΑ.



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι σήμερα υπεύθυνη για το 15,6% των ελληνικών εξαγωγών και απορροφά το 14,2% των επενδύσεων της χώρας. Μόνο το 2023 δημιουργήθηκαν πάνω από 10.000 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «τρέχουν» πάνω από 8000 έργα με προϋπολογισμό άνω των 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.



Σήμερα που έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την κρίση και έχουμε επουλώσει στο μέγιστο βαθμό τα τραύματα που άφησε η κρίση, η πρόκληση είναι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο.



Για να τα πετύχουμε όλα αυτά πρέπει να διαμορφώνουμε τις συνθήκες:



• Για τη σταθερή και ασφαλή αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας από τις τράπεζες και από τα κρατικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει χορηγήσει 74.158 δάνεια σε επιχειρήσεις , εκ των οποίων οι 54.000 είναι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους.



• Επίσης, εστιάζουμε στην εντατικοποίηση της σχέσης των επιχειρήσεων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ανάμεσα σε άλλα και όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας είχαμε επιδιώξει να επενδύσουμε πολύ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ζητούμενο για πάρα πολλά χρόνια. Σας καλώ να ανατρέξετε ακόμα και στις ομιλίες του Ελευθερίου Βενιζέλου για να δείτε πώς η τότε Τεχνική Εκπαίδευση, σήμερα Επαγγελματική, αποτελούσε ζητούμενο. Και πώς επιδιώκουμε και μέσα από μια πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις αμιγώς με τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.



• Την ίδια ώρα δίνουμε κίνητρα για συνέργειες, συνεργασίες και συγχωνεύσεις, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Οι πρωτοβουλίες συνένωσης και συγχώνευσης από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητες που έχουν για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και για την διαμόρφωση μιας ισχυρά εξαγωγικής ταυτότητας. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν πλησιάσουν σε μέγεθος τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μπορούν να απαντήσουν πληρέστερα στον ανταγωνισμό και να κάνουν θαύματα στην ευρωπαϊκή αγορά.



Σε μια ελεύθερη οικονομία, δίπλα στις πρωτοβουλίες του κράτους, καθοριστικός είναι ο ρόλος των τραπεζών, οι οποίες έχουν ως αποστολή να μετασχηματίζουν το κεκτημένο της σταθερότητας σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της οικονομίας.



Μέσα από παράλληλες πρωτοβουλίες κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων, επιδιώκουμε ως πολιτεία να παροτρύνουμε τις τράπεζες να επιταχύνουν προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να εδραιώσουμε νέους ενάρετους κύκλους ανάπτυξης σε τοπική και εθνική κλίμακα. Δεν χρειάζεται όμως καμιά ιδιαίτερη «παρότρυνση». Η εξυγίανση της οικονομίας και η διασφάλιση της σταθερότητας, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης ωθεί ουσιαστικά το τραπεζικό σύστημα στο να επενδύσει στην οικονομία μεγαλύτερο ποσοστό από τη ρευστότητα που διαχειρίζεται.



Κυρίες και κύριοι,



Η σταθερότητα είναι κάτι που όταν υπάρχει μπορεί να υποβαθμίζεται ή ακόμα και να ξεχνιέται, όμως όταν τίθεται εν αμφιβόλω όλα τα υπόλοιπα υποχωρούν μπροστά στην αγωνία και στην αναζήτηση τρόπων έτσι ώστε η σταθερότητα να αποκατασταθεί. Είναι λίγο σαν το οξυγόνο.



Γι’ αυτό, η θωράκιση και η διατήρηση της σταθερότητας είναι καθημερινή μέριμνα, είναι θεμελιώδης επιλογή και συνιστώσα της οικονομικής πολιτικής μας. Είναι για να το πω πάρα πολύ απλά το πρόσταγμα η δική μου γενιά να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη όπως συνέβη κατά το παρελθόν. Να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος.



Oι δημοσιονομικοί δείκτες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, αυτό είναι δεδομένο. Το συναντάμε σε κάθε διεθνή συζήτηση. Σας καλώ να δείτε το πώς η Ελλάδα έχει πλέον πλεονάσματα. Το πρωτογενές πλεόνασμα το 2024 έφτασε στο 4,8%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν έξι χώρες πλεόνασμα. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αρκετά μεγαλύτερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είμαστε σε μία συνθήκη όπου το χρέος πέφτει, αποκλιμακώνεται και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.



Θα έλεγα ότι σωρευτικά είμαστε σε ένα πολύ θετικό κύκλο, με δεδομένο ότι και τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες πλέον έχουν πέσει και με δεδομένο ότι είμαστε μία κυβέρνηση η οποία παράγει μεταρρυθμίσεις.



Όσο όμως θα μιλάω για όλες αυτές τις θετικές κατακτήσεις, θα υπογραμμίζω ταυτόχρονα ότι όλα αυτά δεν φτάνουν εάν δεν τα συνεχίσεις και εάν δεν βελτιώσεις και όλα εκείνα τα στοιχήματα τα οποία πρέπει ακόμα να κερδίσεις.



Γιατί ακόμη υπάρχουν προκλήσεις στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Ακόμα υπάρχουν προκλήσεις στις επενδύσεις. Πριν μπω στην πολιτική έλεγα ότι θα προσπαθώ να αναφέρω λίγους αριθμούς όταν μιλάω, δεν έχω καταφέρει όμως να το τηρήσω. Να πω, λοιπόν, ότι όταν αναλάβαμε τα ηνία της χώρας το 2019 οι επενδύσεις προς ΑΕΠ ήταν 11% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 21%. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσουμε στο 18%. Άρα, έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο έδαφος αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και μπορούμε.



Εξαγωγές προς ΑΕΠ, πράγμα το οποίο σας αφορά πάρα πολύ: το 2008 το μοντέλο το οποίο απέτυχε και μπήκαμε στη κρίση ήταν ένα μοντέλο βασισμένο στην κατανάλωση. Οι εξαγωγές προς ΑΕΠ ήταν στο 20%, σήμερα είναι στο 42%, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, όμως, είναι 51%.



Άρα, έχουμε κάνει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της απόστασης. Αλλά ακόμη δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και μπορούμε. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο καλούμαστε και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε όλα αυτά τα κεκτημένα τα οποία αφορούν τον κόπο του ελληνικού λαού σωρευτικά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο κατά τη χαμένη δεκαετία της κρίσης όπου η Ελλάδα έχασε 25 μονάδες του ΑΕΠ όσο και στο σήμερα, όπου ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πολλοί συμπολίτες μας και πολλές επιχειρήσεις συναντούν. Αλλά θα έλεγα ότι ο μόνος τρόπος για να χτίσεις είναι αυτή η συστηματική δουλειά.



Έχουμε έναν νέο δημοσιονομικό κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το βήμα της ΔΕΘ, εδώ, στο Βελλίδειο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πακέτο που το ψηφίσαμε στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες μιας πολύ μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης με έμφαση στο Δημογραφικό και στη μεσαία τάξη: 1,76 δισ. ευρώ την πρώτη χρονιά εφαρμογής, 2,5 δισ. ευρώ τη δεύτερη.



Όλο αυτό γίνεται ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη συζητά λιτότητα. Και όλο αυτό γίνεται γιατί έχουμε καταφέρει και κατακτήσει πολλά θετικά και πολλά σημαντικά. Εκτιμώ όμως ότι χρειάζεται ακόμα να γίνουν πάρα πολλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητούσαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες περί δασμών, περί εμποδίων δηλαδή τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην αμερικανική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μηδέν για μηδέν, να μην υπάρχουν δασμοί ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Δεν τα καταφέραμε αυτό ως Ευρώπη να το πετύχουμε. Καταφέραμε, όμως, κάτι άλλο. Καταφέραμε να υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι πολύ καλύτερο από το να μην υπάρχει καμία, απολύτως καμία όπως υπάρχει σε άλλα σημεία.



Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει προβλεψιμότητα στο οικονομικό παιχνίδι. Είστε επιχειρηματίες, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να μην κουνιέται το γήπεδο, να υπάρχει προβλεψιμότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως ακόμη και τώρα συζητάμε για θέματα τα οποία έχουν μείνει στάσιμα, ίδια, εδώ και δεκαετίες. Δεν έχουμε μια ενιαία αποτελεσματική αγορά, ακόμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πάμε να το κατακτήσουμε.



Γράφει ο Μάριο Ντράγκι σε ένα άρθρο του στους Financial Times: μιλάτε με την Αμερική για δασμούς και έχετε εμπόδια οι χώρες μεταξύ σας αντίστοιχα δασμών. Η Ελλάδα με την Ιταλία, η Ελλάδα με την Βουλγαρία. Είναι σαν να έχεις έναν δασμό 110% στις υπηρεσίες και 44% στη μεταποίηση. «Η αφαίρεση αυτών των εμποδίων» λέει «θα δώσει μία ώθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν διεθνώς». Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της αλλαγής. Υπάρχει ταυτόχρονη επίκληση ότι η Ελλάδα, εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτή τη στιγμή καταφέρνει και γίνεται κάθε χρόνος που περνά μια χώρα ολοένα και πιο αποδοτική, ολοένα και πιο φιλική για τις επενδύσεις. Και αυτό είναι που θέλουμε να κατακτήσουμε τα επόμενα χρόνια.



Άρα, θα έλεγα συνοψίζοντας ένα μήνυμα. Όλα όσα έχουν γίνει τα θεωρούμε κεκτημένα, τετελεσμένα, τα έχουμε αγκαλιάσει είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας.



Άρα η οποιαδήποτε αλλαγή, η οποιαδήποτε πρόοδος, η οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρόκληση θα πρέπει να χτίσει επάνω στο κεκτημένο όλων όσων έχουμε πετύχει. Είμαστε σε μια συνθήκη που μπορούμε να κατακτήσουμε πάρα πολλά. Το βλέπουμε ότι έρχονται πολλές επενδύσεις από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή και η Θεσσαλονίκη είναι πόλος για τέτοιες επενδύσεις. Θα έλεγα ότι, ανάμεσα σε άλλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα, είναι επίσης μια σπουδαία κατάκτηση όχι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική. Είναι όμως απολύτως αναγκαίο με ψυχραιμία, με σταθερό χέρι στο τιμόνι να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε πολυμήχανοι όπως είναι ο κάθε βιοτέχνης – το ξέρετε πολύ καλά αυτό από τις δουλειές σας- και να μπορέσουμε πραγματικά να απελευθερώσουμε το σύνολο του δυναμικού μας.



Είναι δεδομένο, το χρωστάμε, να γίνουμε μόνο καλύτεροι και να μη γυρίσουμε πίσω στις πιο σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος. Αντίθετα να χτίσουμε πάνω σε όλα τα καλά εκείνα τα οποία έχουμε κατακτήσει και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Αυτή είναι η δέσμευση αυτής της κυβέρνησης. Αυτό είναι και το μήνυμα του Πρωθυπουργού της».



Ειδήσεις σήμερα:



Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών



Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο



Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;