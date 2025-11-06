Μυλωνάς – Εθνική Τράπεζα: Προς το παρόν «ουδέν σχόλιον» για νέες επενδύσεις και bancassurance
Στα €2,5 δισ. η πιστωτική επέκταση της Εθνικής το 2025 - Εθελουσία αρχές του 2026
Σε αναθεώρηση του στόχου της πιστωτικής επέκτασης προχωράει η Εθνική Τράπεζα διαμορφώνοντας αυτόν για το 2025 σε 2,5 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. προηγούμενο στόχο ενώ στο 9μηνο η πιστωτική επέκταση της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 1,8 δισ. ευρώ. Αυτό τόνισε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κατά την παρουσίαση που πραγματοποίησε στους αναλυτές των αποτελεσμάτων του 9μήνου.
Πολλές ερωτήσεις δέχθηκε ο κ. Μυλωνάς σε ότι αφορά το μεγάλο απόθεμα κεφαλαίων που διατηρεί η τράπεζα και στο κατά πόσον βλέπει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, ερωτήσεις στις οποίες δεν υπήρχαν άμεσες απαντήσεις.
Σε ό,τι αφορά το bancassurance ο κ. Μυλωνάς είπε πως δεν μπορεί να δώσει εικόνα αυτήν την στιγμή, (σ.σ. κάτι που θεωρείται λογικό αν σκεφτεί κανείς πως η διοίκηση της Εθνικής δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις διαπραγματεύσεις για το 10% της Εθνικής Ασφαλιστικής με το CVC).
Δέχθηκε ερώτηση για την Κύπρο και απάντησε πως ούτε εδώ υπάρχει κάτι να σχολιάσει.
Είπε πως δεν βλέπει στην παρούσα φάση ιδιαίτερες ευκαιρίες για εξαγορές στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά την πολιτική για υψηλό μέρισμα 60% σημείωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.
