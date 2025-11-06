Metlen: Άνοδος κύκλου εργασιών 22% στο εννεάμηνο – Παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου Ebitda

Ισχυρή ανάπτυξη σε Ενέργεια, Μεταλλουργία και Υποδομές, επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και μεγάλα έργα - Στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης για πώληση χαρτοφυλακίων σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο