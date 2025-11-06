Metlen: Άνοδος κύκλου εργασιών 22% στο εννεάμηνο – Παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου Ebitda
Ισχυρή ανάπτυξη σε Ενέργεια, Μεταλλουργία και Υποδομές, επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και μεγάλα έργα - Στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης για πώληση χαρτοφυλακίων σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο
Η METLEN Energy & Metals ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 με κύκλο εργασιών €5,115 δισ., αυξημένο κατά 22% από τα €4,203 δισ. του 2024. Η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA (ύψους ενός δισ.)
Τον Σεπτέμβριο, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, εξέλιξη που αντανακλά την αναγνώριση των αγορών και την ενισχυμένη διεθνή παρουσία της. Παράλληλα, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ με σταθερή προοπτική.
Οριστικοποιήθηκε η τελική επενδυτική απόφαση για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα: BESS 330 MW/790 MWh στη Θεσσαλία, με ολοκλήρωση το β’ τρίμηνο 2026, για ενίσχυση της σταθερότητας και της ευελιξίας του συστήματος. Την ίδια περίοδο συμφωνήθηκαν μακροχρόνια PPAs και συνεργασίες με τις Copec EMOAC (Χιλή), ENGIE (Ην. Βασίλειο) και HRE/Brookfield Renewable Partners (Ν. Κορέα).
Η εταιρεία προώθησε ουσιώδεις επενδύσεις σε όλους τους τομείς, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας και μετάλλων, σε συνέχεια των δεσμεύσεων του Capital Markets Day (Λονδίνο, Απρίλιος 2025). Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται: το έργο Βωξίτη-Αλουμίνας-Γαλλίου, το πιλοτικό εργοστάσιο Circular Metals (σε commissioning), το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο (λειτουργία το β’ τρίμηνο 2026) και η αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330 MW (λειτουργία επίσης το β’ τρίμηνο 2026). Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν σε συνέργειες σε επίπεδο ομίλου και στην επίτευξη των στρατηγικών και χρηματοοικονομικών στόχων.
Στο εννεάμηνο, τα έσοδα της Ενέργειας ανήλθαν σε €4,070 δισ. (+18%), των Μετάλλων σε €690 εκατ. (+9%) και των Υποδομών & Παραχωρήσεων σε €356 εκατ. (+171%). Το σύνολο διαμορφώθηκε στα €5,115 δισ. (+22%). Στο γ’ τρίμηνο, τα έσοδα ήταν €1,507 δισ. (-12%): Ενέργεια €1,154 δισ. (-21%), Μέταλλα €210 εκατ. (-4%), Υποδομές & Παραχωρήσεις €144 εκατ. (+193%).
Επενδυτικό πλάνο και στρατηγικές συνεργασίες
Ανάλυση εσόδων ανά κλάδο
