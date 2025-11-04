Metlen: Εξασφάλισε χρηματοδότηση €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα 60 MW στην Ιταλία
Metlen: Εξασφάλισε χρηματοδότηση €65 εκατ. για φωτοβολταϊκά έργα 60 MW στην Ιταλία
Αφορά στην κατασκευή δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, των Porto Torres και Casale Monferrato, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025
Χρηματοδότηση ύψους 65 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Metlen για την κατασκευή δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, των Porto Torres και Casale Monferrato, συνολικής ισχύος 60 MW, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, και τα δύο έργα κατασκευάζονται στη Σαρδηνία και το Πεδεμόντιο, δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την επέκταση της Metlen στην Ιταλία.
Τα εν λόγω έργα επωφελούνται, επίσης, από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff) που έχει χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici / Διαχειριστής Ενεργειακών Υπηρεσιών) για περίοδο 20 ετών και εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως — ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 50.000 ιταλικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 26.000 τόνων CO₂ ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, και τα δύο έργα κατασκευάζονται στη Σαρδηνία και το Πεδεμόντιο, δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την επέκταση της Metlen στην Ιταλία.
Τα εν λόγω έργα επωφελούνται, επίσης, από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff) που έχει χορηγηθεί από τον κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici / Διαχειριστής Ενεργειακών Υπηρεσιών) για περίοδο 20 ετών και εκτιμάται ότι θα παράγουν περίπου 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως — ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 50.000 ιταλικών νοικοκυριών και να αποτρέψει την εκπομπή 26.000 τόνων CO₂ ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα