ΑΑΔΕ: Τέλος οι «χάρτινες» βεβαιώσεις οφειλών προς την εφορία: Μειώνονται καθυστερήσεις, λάθη και «εκπλήξεις» για πολίτες και επιχειρήσεις
Νέο καθεστώς από την 1η Δεκεμβρίου - Η μόνη εξαίρεση για τις παλαιές οφειλές
Τέλος σε έναν από τους μεγαλύτερους βραχνάδες της ελληνικής γραφειοκρατίας βάζει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 η ΑΑΔΕ. Οι στοίβες με τους χάρτινους «χρηματικούς καταλόγους» και τις βεβαιώσεις οφειλών που αποστέλλονταν από διάφορους φορείς του Δημοσίου (Δήμους, Υπουργεία, Ταμεία κ.λπ.) προς τις Δ.Ο.Υ. για είσπραξη, μπαίνουν οριστικά στο «χρονοντούλαπο της Ιστορίας».
Με μια νέα απόφαση (Ε.2089/2025 "Καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης υπέρ του Δημοσίου") που βασίζεται στους νόμους 5100/2024 και 5193/2025, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθιστά σαφές ότι από την 1η Δεκεμβρίου, οποιαδήποτε έγχαρτη βεβαίωση οφειλής ή μείωσης οφειλής αποστέλλεται στην Εφορία, απλώς... θα επιστρέφεται στον αποστολέα. Στο εξής η διαβίβαση μεταξύ των δημοσίων φορέων γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε δημόσιος οργανισμός που θέλει να βεβαιώσει ένα έσοδο στο ΑΦΜ ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης, θα πρέπει να «μιλάει» απευθείας και ηλεκτρονικά με το σύστημα της ΑΑΔΕ.
Όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσουν την τεχνική τους διασύνδεση. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημέρα, η ΑΑΔΕ θα δέχεται έγγραφα μόνο με δύο τρόπους:
Πώς θα δίνεται η παράταση; Η διαδικασία δεν θα είναι απλή. Ένας φορέας που ζητά παράταση θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στην ΑΑΔΕ τουλάχιστον 6 μήνες πριν παραγραφούν οι απαιτήσεις του, εξηγώντας με πλήρη αιτιολόγηση γιατί δεν πρόλαβε να συνδεθεί. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε «ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός» και να καταθέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής του ένταξης.
Η απόφαση αυτή στοχεύει να βάλει σε τάξη το «χαρτομάνι» και να κλείσει οριστικά την πόρτα σε λάθη, χρονοβόρες διαδικασίες, χαμένα έγγραφα μεταξύ υπηρεσιών και ατελείωτες καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν πολίτες και επιχειρήσεις. Υποχρεώνοντας το σύνολο του Δημοσίου να μιλά την ίδια «ψηφιακή» γλώσσα, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιταχύνει την είσπραξη και επιστροφή εσόδων, καθώς οι μεταβολές στις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων θα εμφανίζονται άμεσα και σωστά στο Taxisnet, χωρίς τον κίνδυνο «ξεχασμένων» χρεών σε κάποιο συρτάρι.
Όλα ψηφιακάΗ αλλαγή αυτή δεν αφορά απλά αποστολή με email. Όλες οι διαδικασίες για τη βεβαίωση νέων εσόδων (π.χ. κλήσεις, τέλη, πρόστιμα) αλλά και για τη μείωση ή επιστροφή τους (όπως τα γνωστά Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης - Α.Φ.ΕΚ.) θα περνούν πλέον αποκλειστικά μέσα από μία κεντρική ψηφιακή πύλη: το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ποιοι επηρεάζονται;
- Το μέτρο αφορά το σύνολο του Δημοσίου Τομέα:
- - Υπουργεία
- - Δήμοι και Περιφέρειες
- - Ασφαλιστικά Ταμεία
- - Νοσοκομεία
- - Ανεξάρτητες Αρχές και
- - οποιοσδήποτε «τρίτος φορέας» βεβαιώνει έσοδα υπέρ του Δημοσίου στην εφορία.
Όλοι οι παραπάνω φορείς έχουν πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσουν την τεχνική τους διασύνδεση. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025. Μετά από αυτή την ημέρα, η ΑΑΔΕ θα δέχεται έγγραφα μόνο με δύο τρόπους:
- - Ψηφιακά, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
- - Έγχαρτα, ΜΟΝΟ εάν ο φορέας έχει εξασφαλίσει επίσημη απόφαση παράτασης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Τι θα γίνει με τις παλιές οφειλές: Η μόνη εξαίρεσηΜία μόνο σημαντική εξαίρεση προβλέπεται: αν μια οφειλή είχε βεβαιωθεί με τον παλιό, έγχαρτο τρόπο (δηλαδή πριν ο φορέας μπει στο νέο ψηφιακό σύστημα), τότε οποιαδήποτε μείωση ή διόρθωση (Α.Φ.ΕΚ.) αφορά αυτή τη συγκεκριμένη παλιά οφειλή, θα εξακολουθήσει να γίνεται δεκτή έγχαρτα.
