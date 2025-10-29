Πόσο μετράει το ύψος στον άνδρα; Οι κινήσεις που τον κάνουν πιο επιβλητικό

Σκεφτείτε τον «Καλ Ντρόγκο» να μπαίνει σε έναν χώρο. Το ύψος, η σωματοδομή και η αντικειμενική ομορφιά του Τζέισον Μομόα δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Το βλέμμα στρέφεται αυτομάτως στον γίγαντα του Game of Thrones και παραμένει εκεί, καρφωμένο πάνω του. Όμως, μπορεί ο ίδιος μαγνητισμός να ισχύει και για άνδρες λιγότερο μυώδεις ή ψηλούς όπως για παράδειγμα, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο Τομ Χόλαντ, ακόμα και ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά το 1.75; Η απάντηση σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη είναι «ναι». Το ύψος ενός άνδρα δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά αυτό που φαίνεται να μετράει περισσότερο είναι ο τρόπος που περπατάει για να ξεχωρίσει και να φανεί επιβλητικός.



Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr