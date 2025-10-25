Στεγαστική κρίση: Νέα προγράμματα για φθηνότερα σπίτια

Μια καινοτόμο «φόρμουλα» επιδότησης κατοικιών ή και ένα νέο πανευρωπαϊκό “deal” (όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ReARM EU) ειδικά για τη Στέγαση, επιδιώκει η κυβέρνηση, για να αποκτήσουν περισσότεροι πρόσβαση σε σπίτια με προσιτές τιμές.Η λύση «χτίζεται» συνδυάζοντας παλαιά ή νέα «υλικά», αλλά με νέες ιδέες: όχι τόσο όμως προγράμματα επιδότησης που αυξάνουν ζήτηση και τιμές, όσο ευέλικτα προγράμματα που θα προσφέρουν περισσότερα, μεγαλύτερα και πιο ελκυστικά σπίτια. Και ένα μικρό μέρος αν ενταχθεί στην αγορά, από τα περίπου 700-900 χιλιάδες σπίτια που παραμένουν κλειστά, «μπορεί να κάνουν τη διαφορά», όπως λένε στην κυβέρνηση.Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr στόχος της κυβέρνησης είναι κυρίως η δημιουργία ή ανακατεύθυνση προγραμμάτων, που θα αυξήσουν την προσφορά κατοικιών, προκειμένου να έχουν καλύτερες επιλογές και φθηνότερα σπίτια τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό θα επιδιωχθεί σε δύο άξονες: ανασχεδιασμό του εθνικού ΕΣΠΑ, ή και ένα νέο ευρωπαϊκό ταμείο για τη στέγαση ενδεχομένως. Οι εξελίξεις θα «τρέξουν», κυρίως, από τον Δεκέμβριο εφέτος όπου αναμένεται η αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέχρι την άνοιξη του 2026 όπου θα έχει διαμορφωθεί η ευρωπαϊκή πολιτική για το Στεγαστικό.Το πρόβλημα είναι γνωστό… Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους (κατασκευαστικό κόστος, Airbnb, Golden Visa κλπ) η αγορά νεόδμητης κατοικίας έχει γίνει πανάκριβη -έως απαγορευτική- για τον μέσο Έλληνα.Την ίδια στιγμή, σπίτια μένουν κενά και ερειπώνουν χωρίς φροντίδα και συντήρηση, κατάλληλες κατοικίες δεν υπάρχουν αρκετές και οι τιμές τους αυξάνονται, περισσότερο από όσο στα καινούργια! Από την άλλη, τα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας «Σπίτι μου» ανεβάζουν τη ζήτηση και τις τιμές για όλους, ενώ τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δεν οδηγούν στο βαθμό που έπρεπε στην αύξηση προσφοράς κατοικιών.