Κίνδυνος το δημογραφικό, προειδοποιεί η ΤτΕ - Απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις
Τα συν και τα πλην για τα νέα μέτρα του Προϋπολογισμού 2026
«Ανάσα» τα φορολογικά μέτρα για τα νοικοκυριά, αλλά και ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, διαπιστώνει η έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την οποία παρουσίασε χθες ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας.
Η Έκθεση κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου» για το δημογραφικό πρόβλημα επισημαίνοντας ότι αποτελεί σοβαρό μεσομακροπρόθεσμο δημοσιονομικό ρίσκο για τη χώρα. Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων επηρεάζουν την απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη συνδυαστικών μέτρων.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται, τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ 2025 έχουν στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας στα μεσαία και υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος μέσω της άμεσης στήριξης των οικογενειών με παιδιά.
Σύμφωνα με την έκθεση, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, ενώ η μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των ιδιοκτητών και ενδέχεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δηλωμένη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι ρυθμίσεις που στοχεύουν στην Περιφέρεια, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν την τοπική οικονομική δραστηριότητα, να περιορίσουν τις περιφερειακές ανισότητες και να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή. Συνολικά, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση το 2026 και το 2027.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην Έκθεση ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας, οι φορολογικές παρεμβάσεις από μόνες τους δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα. Η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με συμπληρωματικές πολιτικές, όπως:
*Επενδύσεις σε ποιοτικούς και οικονομικά προσιτούς παιδικούς σταθμούς.
*Θεσμοθέτηση ευέλικτων ωραρίων εργασίας και στήριξη στη στέγαση για νέες οικογένειες.
*Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης και παροχή ειδικών επιδομάτων, όπως στήριξη για σπουδές των παιδιών ή υποστήριξη για νέες μητέρες.
Η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός φορολογικών και διαρθρωτικών μέτρων μπορεί να ενισχύσει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνική συνοχή και στη διασφάλιση της δημοσιονομικής ανθεκτικότητας.
Παράλληλα, η έκθεση τονίζει ότι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων προϋποθέτει σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με δράσεις όπως ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, μείωση της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιπλέον, φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και βιομηχανία μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.
Συμπερασματικά, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την ανάγκη για κοινωνική στήριξη και την αναπτυξιακή προοπτική, καθώς το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό ζήτημα αλλά και κρίσιμο παράγοντα μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας.
