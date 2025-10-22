Υπογεννητικότητα: Η άγνοια «σκοτώνει» το δημογραφικό – Η εξέταση που διαφυλάσσει τη γονιμότητα
Γονιμότητα Δημογραφικό Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Ιπποκρατική εβδομάδα Υπογεννητικότητα

Υπογεννητικότητα: Η άγνοια «σκοτώνει» το δημογραφικό – Η εξέταση που διαφυλάσσει τη γονιμότητα

Η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με τη γονιμότητα και τα όρια της αναπαραγωγικής ηλικίας αυξάνει την υπογεννητικότητα, όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση «Δημογραφικό - Υπογεννητικότητα - Υπογονιμότητα» στην Κάλυμνο, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας

Μαρία Κοτοπούλη
Για δεκαετίες, η Κάλυμνος ήταν γνωστή ως το νησί των πολυτέκνων, μια ζωντανή κοινότητα όπου οι μεγάλες οικογένειες αποτελούσαν σύμβολο ευημερίας και συνοχής. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή αλλάζει ραγδαία. Οι νέοι εγκαταλείπουν το νησί αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες στην πρωτεύουσα ή στο εξωτερικό, αφήνοντας πίσω έναν πληθυσμό που γερνά και μειώνεται.

Το φαινόμενο αυτό αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα, μια κρίση που δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά το ίδιο το μέλλον των κοινωνιών μας. Αυτή η πραγματικότητα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Δημογραφικό – Υπογεννητικότητα – Υπογονιμότητα», που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας.

Μαρία Κοτοπούλη
