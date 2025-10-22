Υπογεννητικότητα: Η άγνοια «σκοτώνει» το δημογραφικό – Η εξέταση που διαφυλάσσει τη γονιμότητα

Η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με τη γονιμότητα και τα όρια της αναπαραγωγικής ηλικίας αυξάνει την υπογεννητικότητα, όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση «Δημογραφικό - Υπογεννητικότητα - Υπογονιμότητα» στην Κάλυμνο, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας