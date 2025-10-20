UBS: Ελκυστικές οι παγκόσμιες μετοχές – Οι τρεις παράγοντες που δημιουργούν νέα περιθώρια ανόδου

Σε ιστορικά υψηλά οι δείκτες - Μετά από δύο έτη στασιμότητας, αναμένεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης να αυξηθεί κατά 5% το 2026 και 15-20% το 2027, σύμφωνα με τη UBS