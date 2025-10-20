UBS: Ελκυστικές οι παγκόσμιες μετοχές – Οι τρεις παράγοντες που δημιουργούν νέα περιθώρια ανόδου
Σε ιστορικά υψηλά οι δείκτες - Μετά από δύο έτη στασιμότητας, αναμένεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης να αυξηθεί κατά 5% το 2026 και 15-20% το 2027, σύμφωνα με τη UBS
Περαιτέρω περιθώρια ανόδου βλέπει η UBS για τις αγορές, γι’ αυτό και στο νέο της report, αναβάθμισε τις παγκόσμιες μετοχές σε «ελκυστικές» για τον Οκτώβριο. Ωστόσο, με τους δείκτες να βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να θυμίζουν σε ορισμένους τη «φούσκα του dotcom», γεννάται το ερώτημα: γιατί τώρα;
Η UBS εντοπίζει τρεις παράγοντες που έχουν κινηθεί προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση τον τελευταίο μήνα: Πρώτον, τη νέα ώθηση στην τάση της τεχνητής νοημοσύνης, με τη UBS να σημειώνει ότι, ακόμη και το σχεδόν 1 τρισ. δολάρια σε προγραμματισμένες επενδύσεις, ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκές μεσοπρόθεσμα· συνεπώς, αναμένει συνέχιση της επενδυτικής ανάπτυξης και το επόμενο έτος.
Δεύτερον, την υποστηρικτική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς η Fed επανέλαβε τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και η UBS προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στο άμεσο μέλλον. Η ιστορική ανάλυση δείχνει ότι οι περικοπές επιτοκίων σε περιόδους χωρίς ύφεση έχουν στηρίξει τις μετοχές. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές πολιτικές των ΗΠΑ – όπως οι φοροαπαλλαγές για capex και R&D, η μείωση φόρων στα φιλοδωρήματα και η χαλάρωση ρυθμιστικών πλαισίων – αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετο στήριγμα στους κυκλικούς τομείς ενόψει του 2026.
Τρίτον, η ισχυρότερη προοπτική ανάπτυξης στις ΗΠΑ, καθώς τα πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική ανάπτυξη υπερέβη τις προβλέψεις. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναγνώρισε ότι η οικονομία «ίσως κινείται σε ισχυρότερη πορεία απ’ ό,τι αναμενόταν» και ότι «οι πολίτες εξακολουθούν να ξοδεύουν».
