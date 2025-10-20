Ρητή πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό μπλόκο στο ρωσικό φυσικό αέριο - Η παρέμβαση Παπασταύρου
Ρητή πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό μπλόκο στο ρωσικό φυσικό αέριο - Η παρέμβαση Παπασταύρου
Η ρητή αναφορά στον αγωγό TurkStream αποσκοπεί στην αποτροπή παράκαμψης της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου – τι είπε ο Σταύρος Παπασταύρος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ
Μήνυμα για αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.
Η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο να αποτρέψει ενδεχόμενη παράκαμψη της ευρωπαϊκής απαγόρευσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το άρθρο 7(α) του υπό διαμόρφωση κανονισμού, όλες οι ροές φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θεωρούνται ρωσικής προέλευσης, εκτός εάν προσκομιστούν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο.
Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και στον δεύτερο αγωγό διασύνδεσης Βουλγαρίας–Τουρκίας (Strandzha 1 / Malkoclar), μέσω του οποίου μεταφέρεται φυσικό αέριο είτε μέσω αγωγών όπως ο BlueStream είτε από τις τουρκικές υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
«Το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης Ε.Ε. και ΗΠΑ είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, γιατί οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream, που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση της απαγόρευσης», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Ρητή πρόβλεψη για τον TurkStreamΣτο πλαίσιο της συζήτησης για τον κανονισμό REPowerEU, ενσωματώθηκε ονομαστική πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης μέσω Τουρκίας προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα.
Η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο να αποτρέψει ενδεχόμενη παράκαμψη της ευρωπαϊκής απαγόρευσης στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το άρθρο 7(α) του υπό διαμόρφωση κανονισμού, όλες οι ροές φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θεωρούνται ρωσικής προέλευσης, εκτός εάν προσκομιστούν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο.
Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και στον δεύτερο αγωγό διασύνδεσης Βουλγαρίας–Τουρκίας (Strandzha 1 / Malkoclar), μέσω του οποίου μεταφέρεται φυσικό αέριο είτε μέσω αγωγών όπως ο BlueStream είτε από τις τουρκικές υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
Παπασταύρου: «Απαραίτητη η αυστηρή τήρηση του κανονισμού»Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, υπογράμμισε τη σημασία της αυστηρής τήρησης του κανονισμού από όλα τα κράτη-μέλη.
«Το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης Ε.Ε. και ΗΠΑ είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, γιατί οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη για τον αγωγό TurkStream, που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση της απαγόρευσης», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα