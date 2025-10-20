Σε ποιες περιοχές της Αθήνας βρίσκονται τώρα τα περισσότερα καινούργια σπίτια
Σε ποιες περιοχές της Αθήνας βρίσκονται τώρα τα περισσότερα καινούργια σπίτια
Ποσοστό σχεδόν 30% των καινούριων σπιτιών, με βάση τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά, εντοπίζονται στα νότια προάστια σύμφωνα με σχετική ανάλυση της ReDataset
Σχεδόν 3 στα 10 καινούργια σπίτια που είναι διαθέσιμα αυτή την στιγμή στην αγορά ακινήτων στην Αττική εντοπίζονται στα νότια της Αθήνας με τα βόρεια να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου να ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Ανατολική, Δυτική Αττική και Πειραιάς συγκεντρώνουν -αθροιστικά και οι τρείς γεωγραφικές ενότητες μαζί- σχεδόν τον ίδιο αριθμό καινούριων σπιτιών που βρίσκονται τώρα στην αγορά μόνο στα νότια, στοιχείο ενδεικτικό της σαφώς υψηλότερης προσφοράς που καταγράφεται αυτή την περίοδο στη νότια περιοχή της Αθήνας με δεδομένο και το ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές.
Τα στοιχεία επικαλείται η ReDataset, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα για την αγορά ακινήτων στην τελευταία της ανάλυση για το πού επεκτείνεται μέσα στο 2025 η Αττική με νέες κατασκευές. Οπως προκύπτει από τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά σε νεόδμητα σπίτια σημειώνεται μία στροφή προς τα νότια με ένα 29,2% επί του συνόλου των νέων οικιστικών ακινήτων φτάνοντας συνολικά τα 1.830, με τη βόρεια Αθήνα να απορροφά τα 1.336 και την περιοχή του κέντρου που ακολουθεί με 1.311. Στην Ανατολική Αττική, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 832 σπίτια, στη Δυτική Αττική τα 556 και τον Πειραιά τα 404.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα στοιχεία επικαλείται η ReDataset, η οποία επεξεργάζεται δεδομένα για την αγορά ακινήτων στην τελευταία της ανάλυση για το πού επεκτείνεται μέσα στο 2025 η Αττική με νέες κατασκευές. Οπως προκύπτει από τις διαθέσιμες καταχωρήσεις στην αγορά σε νεόδμητα σπίτια σημειώνεται μία στροφή προς τα νότια με ένα 29,2% επί του συνόλου των νέων οικιστικών ακινήτων φτάνοντας συνολικά τα 1.830, με τη βόρεια Αθήνα να απορροφά τα 1.336 και την περιοχή του κέντρου που ακολουθεί με 1.311. Στην Ανατολική Αττική, ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τα 832 σπίτια, στη Δυτική Αττική τα 556 και τον Πειραιά τα 404.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα