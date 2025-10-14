Bloomberg για Ελλάδα: Το νομικό θρίλερ με τα warrants αποκτά νέα διάσταση
Η νομική διαμάχη Ελλάδας–επενδυτών για τα GDP-linked warrants πήρε νέα τροπή, καθώς δικαστής στο Λονδίνο πρότεινε οι δικηγόροι του ελληνικού Δημοσίου να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές της υπόθεσης
Η πολύπλοκη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα και ομάδα διεθνών επενδυτών για τα GDP-linked warrants που εκδόθηκαν στη διάρκεια της κρίσης χρέους απέκτησε νέα, απρόσμενη τροπή, καθώς Βρετανός δικαστής πρότεινε οι δικηγόροι του Δημοσίου να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές της υπόθεσης.
Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ακρόασης στο Λονδίνο την Παρασκευή, ο δικαστής Ρόμπιν Νόουλς σημείωσε ότι, με δεδομένο πως κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν αναλαμβάνει τα νομικά έξοδα, το δικαστήριο επιθυμεί να ακούσει και τις δύο πλευρές. Μία πιθανότητα, όπως ανέφερε, θα ήταν οι νομικοί σύμβουλοι της Ελλάδας, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, να ορίσουν συνήγορο που θα παρουσιάσει «την άλλη πλευρά» όσο καλύτερα μπορεί.
Η πρόταση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη και αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ήδη περίπλοκη.
