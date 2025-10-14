Αναδρομικά συντάξεων 2025: Ποιοι δικαιούνται επιστροφές έως 8.500 ευρώ

Τέσσερις μεγάλες ομάδες συνταξιούχων είτε αναμένουν είτε διεκδικούν την καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν παλαιότερες περικοπές και αποφάσεις της Δικαιοσύνης.350.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου περιμένουν τα αναδρομικά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), συνολικού ύψους περίπου 420 εκατ. ευρώ.370.000 παλιοί συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικά για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, αναμένουν αποφάσεις των Πρωτοδικείων για ποσά έως 4.000 ευρώ συν τόκους.100.000 συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά επικουρικών συντάξεων που ο ΕΦΚΑ δεν έχει καταβάλει.35.000 συνταξιούχοι μετά το 2016, με πάνω από 30 συντάξιμα έτη, ζητούν αναδρομικά από τον επανυπολογισμό βάσει του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020).Αναδρομικά ΕΑΣ: αναμένεται καταβολή σε δόσειςΗ επιστροφή των ποσών της ΕΑΣ, που κρίθηκε αντισυνταγματική για τα έτη 2017–2018, αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ακόμη και όσους δεν κατέθεσαν αγωγές. Το συνολικό ποσό των 420 εκατ. ευρώ θα δοθεί μελλοντικά και σε δόσεις, καθώς δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο χρόνος πληρωμής από τον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας.Παρά τη θετική πορεία των εσόδων του e-ΕΦΚΑ, με πλεόνασμα 470 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η εφάπαξ εξόφληση θεωρείται δύσκολη.Καθηγητής ΑΕΙ με σύνταξη 1.828 ευρώ δικαιούται επιστροφή 8.556 ευρώ.Απόστρατος με σύνταξη 1.734 ευρώ δικαιούται 8.027 ευρώ.Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13 Μαΐου 2016 εξαιρούνται, καθώς οι περικοπές έχουν ήδη ενσωματωθεί στον επανυπολογισμό Κατρούγκαλου.Αναδρομικά 11μήνου 2015–2016: δικαστικές αποφάσεις σε εξέλιξη

Για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν ακόμα την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ λόγω καθυστερήσεων στη διαδικασία. Οι επιστροφές αφορούν περικοπές σε κύριες, επικουρικές και δώρα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (2020).Περίπου 10.000 έως 20.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει 2.500–3.000 ευρώ συν τόκους 6%. Όσοι δεν προσέφυγαν έως το 2020 χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης, σύμφωνα με τη ρύθμιση που θεσπίστηκε επί υπουργίας Βρούτση.Αναδρομικά επικουρικών: νέες προσφυγές κατά του ΕΦΚΑΠερίπου 100.000 συνταξιούχοι επιδιώκουν δικαστικά την επιστροφή αναδρομικών επικουρικών που ο ΕΦΚΑ απορρίπτει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.Οι προσφυγές αφορούν προσαύξηση 0,075% για επιπλέον εισφορές άνω του 6% μετά τον Μάιο του 2016. Οι περισσότεροι προέρχονται από τράπεζες, τη ΔΕΗ, την ΕΡΤ, εμπορικά επαγγέλματα, βαρέα ΙΚΑ και ΤΕΑΧ. Οι επερχόμενες δικαστικές αποφάσεις θα κρίνουν εάν τα ποσά επιστραφούν και εάν θα αυξηθούν οι επικουρικές.Αναδρομικά επανυπολογισμού κύριων συντάξεωνΠερίπου 35.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016 διεκδικούν αναδρομικά βάσει του νόμου Βρούτση (Ν. 4670/2020), καθώς δεν υπολογίστηκαν σωστά οι συντάξεις τους για έτη άνω των 30.Τα αναδρομικά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, ενώ για 40 χρόνια ασφάλισης μπορεί να φτάσουν έως 8.500 ευρώ. Οι αυξήσεις ισχύουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο 2019 και ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, καθώς εντοπίζονται αυτόματα από τα συστήματα του φορέα.Η υπόθεση των αναδρομικών παραμένει ανοιχτή για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με τις δικαστικές αποφάσεις και τις δημοσιονομικές ισορροπίες να καθορίζουν το τελικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, εξετάζει λύσεις σταδιακής επιστροφής, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, διασφαλίζοντας όμως την ισονομία και τη δικαιοσύνη για όλους τους δικαιούχους.