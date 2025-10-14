Ποιες αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ανεβάσουν το τελικό «σπριντ» της Ελλάδας για πλήρη απορρόφηση πόρων
Ποιες αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ανεβάσουν το τελικό «σπριντ» της Ελλάδας για πλήρη απορρόφηση πόρων
Με 23,4 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις και 178 ορόσημα ολοκληρωμένα, η χώρα μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση - Τι δείχνει η έκθεση της Κομισιόν και τι αλλάζει στα έργα
Η Κομισιόν σήκωσε το χρονόμετρο για την Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα έχει διανύσει πάνω από τη μισή διαδρομή – με απορρόφηση 23,4 δισ. ευρώ και 178 ορόσημα ολοκληρωμένα – αλλά τα πιο δύσκολα μένουν για το τέλος.
Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες πρέπει να ολοκληρωθούν όσα δεν έγιναν στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και χωρίς περιθώριο καθυστέρησης, καθώς μετά τον Αύγουστο του 2026 κάθε έργο που δεν έχει παραδοθεί χάνεται οριστικά.
Η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει απορρόφηση κονδυλίων στο 65%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά παραμένει στη δεύτερη ταχύτητα, πίσω από τις χώρες που έχουν ξεπεράσει το 70%.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στα αιτήματα πληρωμής και στην όγδοη στις εκταμιεύσεις, ενώ η θετική αξιολόγηση του 6ου αιτήματος πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ ενισχύει τη θέση της.
Ωστόσο, η Κομισιόν στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα για έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στη λίστα των «κόκκινων» βρίσκονται η ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, οι σιδηροδρομικές υποδομές και τα ενεργειακά έργα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Αν δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν ως το καλοκαίρι του 2026, θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα χρηματοδοτικά σχήματα, όπως το ΕΣΠΑ, για να μη χαθούν οριστικά.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης διαβεβαίωσε ότι τα έργα υγείας και κοινωνικής κατοικίας θα προχωρήσουν κανονικά, με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, ενώ έργα όπως το ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων» θα αντικατασταθούν από άλλες δράσεις. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Αθήνα θα πρέπει να υποβάλει στην Κομισιόν το σχέδιο αναθεώρησης του Ταμείου για έγκριση στο Ecofin του Δεκεμβρίου, ενσωματώνοντας αλλαγές και προσαρμογές έργων ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση των πόρων.
