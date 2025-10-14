Ποιες αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ανεβάσουν το τελικό «σπριντ» της Ελλάδας για πλήρη απορρόφηση πόρων

Με 23,4 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις και 178 ορόσημα ολοκληρωμένα, η χώρα μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση - Τι δείχνει η έκθεση της Κομισιόν και τι αλλάζει στα έργα