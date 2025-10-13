Ισχυρή ανάκαμψη στη Wall Street μετά τη στροφή Τραμπ για την Κίνα – Τεχνολογικό ράλι λόγω Broadcom-OpenAI
Οι αμερικανικές αγορές ανέκαμψαν δυναμικά μετά την αποκλιμάκωση των δηλώσεων Τραμπ για την Κίνα και τη νέα πολυετή συμφωνία Broadcom–OpenAI, με τον Nasdaq να ενισχύεται πάνω από 2%
Οι αμερικανικές μετοχές στη Wall Street σημείωσαν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα, αντιστρέφοντας τις βαριές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τη ρητορική του απέναντι στην Κίνα, δηλώνοντας πως «οι εμπορικές σχέσεις θα πάνε καλά».
Στο κλίμα αυτό στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 588 μονάδες ή 1,29% στις 46.067 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,56% στις 6.654 μονάδες ενώ ο Nasdaq που ηγήθηκε και των κερδών κατέγραψε ισχυρή αύξηση 2,21% στις 22.694 μονάδες.
Η άνοδος ήρθε μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, με την οποία καθησύχασε τις αγορές έπειτα από τις απειλές του για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές, που είχαν προκαλέσει πανικό και απώλειες άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση.
Η κυβέρνηση Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Πεκίνο, αν και προειδοποίησε ότι τα περιοριστικά μέτρα εξαγωγών της Κίνας αποτελούν «εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις».
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox Business Network ότι ο Τραμπ προγραμματίζει να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκλιμακώσουν την εμπορική διαμάχη. Οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση του Πεκίνου να επεκτείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.
Η αντιπαράθεση έπληξε σοβαρά τους αμερικανικούς δείκτες, που είχαν κινηθεί ανοδικά τις προηγούμενες ημέρες, οδηγώντας τους στις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες των τελευταίων έξι μηνών.
Αναλυτές της Wells Fargo σημείωσαν ότι οι δύο χώρες «δοκιμάζουν τα όριά τους ενόψει των επόμενων συνομιλιών».
Η Morgan Stanley, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές μετοχές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν έως και 11% αν οι εμπορικές εντάσεις δεν επιλυθούν μέχρι τη διορία του Νοεμβρίου.
Η συμφωνία Broadcom–OpenAI πυροδοτεί νέο κύμα αισιοδοξίας στην τεχνολογία
Η Broadcom Inc. ανακοίνωσε τη Δευτέρα πολυετή συνεργασία με την OpenAI για σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμοσμένων chips και δικτυακού εξοπλισμού για data centers τεχνητής νοημοσύνης.
Η είδηση ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, με τη μετοχή της Broadcom να εκτινάσσεται 10%, καθώς η αγορά υποδέχθηκε θετικά μια ακόμη στρατηγική κίνηση της OpenAI μετά τις συνεργασίες της με Nvidia, AMD και Oracle.
«Το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει ασταμάτητο», σχολίασε ο Χοσέ Τόρες της Interactive Brokers, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία Broadcom–OpenAI «ενισχύει την πεποίθηση πως η τεχνολογία αυτή θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη χρηματιστηριακή άνοδο».
Παράλληλα, ο Tom Essaye του Sevens Report προειδοποίησε ότι η ευφορία γύρω από τις δαπάνες για AI «θα πρέπει να αποδειχθεί διατηρήσιμη, διαφορετικά η διόρθωση θα είναι απότομη και οδυνηρή».
Κίνηση σε μετοχές
Η Bloom Energy εκτοξεύθηκε 30%, μετά τη συμφωνία 5 δισ. δολαρίων με την Brookfield Corp. για εγκατάσταση κυψελών καυσίμου σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Η Warner Bros Discovery ανέβηκε, καθώς απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance κρίνοντάς την χαμηλή, ενώ η Estee Lauder ενισχύθηκε μετά από αναβάθμιση της Goldman Sachs σε «buy».
Αντίθετα, η Beyond Meat κατέρρευσε καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2019, καθώς σχεδόν όλοι οι πιστωτές της δέχθηκαν ανταλλαγή χρέους που θα οδηγήσει σε σημαντική αραίωση των μετόχων.
Οι μετοχές των Las Vegas Sands και Wynn Resorts υποχώρησαν μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για τον τζίρο των καζίνο του Μακάο.
Εποχή αποτελεσμάτων και νομισματικές προσδοκίες
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα στα τριμηνιαία αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών όπως Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America και Morgan Stanley, που ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα.
Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή λόγω της Ημέρας του Κολόμβου.
Η Πρόεδρος της Fed Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι οι δασμοί ενδέχεται να αυξήσουν προσωρινά τις τιμές, χωρίς όμως να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τον πληθωρισμό, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να στηρίξει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.
