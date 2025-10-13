Ισχυρή ανάκαμψη στη Wall Street μετά τη στροφή Τραμπ για την Κίνα – Τεχνολογικό ράλι λόγω Broadcom-OpenAI

Η Bloom Energy εκτοξεύθηκε 30%, μετά τη συμφωνία 5 δισ. δολαρίων με την Brookfield Corp. για εγκατάσταση κυψελών καυσίμου σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.Η Warner Bros Discovery ανέβηκε, καθώς απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance κρίνοντάς την χαμηλή, ενώ η Estee Lauder ενισχύθηκε μετά από αναβάθμιση της Goldman Sachs σε «buy».Αντίθετα, η Beyond Meat κατέρρευσε καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2019, καθώς σχεδόν όλοι οι πιστωτές της δέχθηκαν ανταλλαγή χρέους που θα οδηγήσει σε σημαντική αραίωση των μετόχων.Οι μετοχές των Las Vegas Sands και Wynn Resorts υποχώρησαν μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για τον τζίρο των καζίνο του Μακάο.Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα στα τριμηνιαία αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών όπως Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America και Morgan Stanley, που ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα.Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή λόγω της Ημέρας του Κολόμβου.Η Πρόεδρος της Fed Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε ότι οι δασμοί ενδέχεται να αυξήσουν προσωρινά τις τιμές, χωρίς όμως να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τον πληθωρισμό, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να στηρίξει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.