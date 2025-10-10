Οι Βρυξέλλες τρέχουν για να ελαφρύνουν τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει με τα πακέτα Omnibus
Οι Βρυξέλλες τρέχουν για να ελαφρύνουν τις επιχειρήσεις - Τι αλλάζει με τα πακέτα Omnibus
Το πρώτο πακέτο Omnibus θα αφαιρέσει από τις επιχειρήσεις διοικητικό βάρος 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ
Έχει περάσει λίγο περισσότερο από ένας χρόνος από την ειδική εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΕΒ με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη μπορεί;».
Σε εκείνη την εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιομηχανία (ERT) και πρόεδρος του ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, κράτησε στα χέρια του ένα πολυσέλιδο τόμο και είπε:
«Το βλέπετε αυτό; 55 τέτοια έχουν βγει από τις Βρυξέλλες τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουν σχεδόν 5.500 σελίδες! 850 νομοσχέδια αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους!», καταδεικνύοντας το μέγεθος των βαρών που φορτώνει στις πλάτες των επιχειρήσεων η γραφειοκρατία των Βρυξελλών.
