Χρυσός και ασήμι διορθώνουν μετά τα ιστορικά ρεκόρ – Γιατί οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη
Χρυσός και ασήμι διορθώνουν μετά τα ιστορικά ρεκόρ – Γιατί οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη
Ο χρυσός υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και το ασήμι εξασθένησε μετά το ράλι που το οδήγησε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1980
Η τιμή του χρυσού διαμορφώθηκε την Παρασκευή στα 3.955 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας χάσει 1,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι το πολύτιμο μέταλλο βρισκόταν στα ανώτατα επίπεδα για το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου μήνα, γεγονός που ώθησε ορισμένους επενδυτές να κατοχυρώσουν κέρδη μετά το ανοδικό σερί τεσσάρων ημερών που κορυφώθηκε σε ιστορικό ρεκόρ 4.059,31 δολαρίων ανά ουγγιά την Τετάρτη.
«Η ορμή που έφερνε νέα υψηλά μέρα με τη μέρα εξαντλήθηκε, καθώς αρκετοί επενδυτές θέλησαν να μειώσουν την έκθεσή τους και να κατοχυρώσουν αποδόσεις», ανέφερε σε σημείωμά του ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της Pepperstone Group Ltd.
Το ασήμι έφθασε την Πέμπτη στα 51,235 δολάρια ανά ουγγιά – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών – πριν περιορίσει τα κέρδη του. Παρά τη διόρθωση, το μέταλλο παραμένει κατά περίπου 70% υψηλότερο φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του χρυσού. Το ράλι του αποδίδεται στη γενικευμένη στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα, λόγω ανησυχιών για υπερθέρμανση των αγορών μετοχών, δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ και απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).
Η διόρθωση του χρυσού την Πέμπτη συνέπεσε με πτώση των αμερικανικών μετοχών. Αν και θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, το πολύτιμο μέταλλο συχνά κινείται πτωτικά μαζί με τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όταν οι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις για να καλύψουν απώλειες αλλού. Παρ’ όλα αυτά, ο χρυσός οδεύει προς την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
«Η ορμή που έφερνε νέα υψηλά μέρα με τη μέρα εξαντλήθηκε, καθώς αρκετοί επενδυτές θέλησαν να μειώσουν την έκθεσή τους και να κατοχυρώσουν αποδόσεις», ανέφερε σε σημείωμά του ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής ερευνών της Pepperstone Group Ltd.
Το ασήμι έφθασε την Πέμπτη στα 51,235 δολάρια ανά ουγγιά – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών – πριν περιορίσει τα κέρδη του. Παρά τη διόρθωση, το μέταλλο παραμένει κατά περίπου 70% υψηλότερο φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του χρυσού. Το ράλι του αποδίδεται στη γενικευμένη στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα, λόγω ανησυχιών για υπερθέρμανση των αγορών μετοχών, δημοσιονομικές πιέσεις στις ΗΠΑ και απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).
Η διόρθωση του χρυσού την Πέμπτη συνέπεσε με πτώση των αμερικανικών μετοχών. Αν και θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής, το πολύτιμο μέταλλο συχνά κινείται πτωτικά μαζί με τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όταν οι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις για να καλύψουν απώλειες αλλού. Παρ’ όλα αυτά, ο χρυσός οδεύει προς την όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα