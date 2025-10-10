Χρυσός και ασήμι διορθώνουν μετά τα ιστορικά ρεκόρ – Γιατί οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη

Ο χρυσός υποχώρησε εκ νέου κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και το ασήμι εξασθένησε μετά το ράλι που το οδήγησε στα υψηλότερα επίπεδα από το 1980