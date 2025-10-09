Μετά τα ρεκόρ, διόρθωσε η Wall Street - Μικρές απώλειες στους δείκτες
Η αδιάκοπη άνοδος έχει προκαλέσει ανησυχία για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας τους επενδυτές πιο προσεκτικούς - Η έλλειψη μάκρο στοιχείων λόγω shutdown αυξάνει το ειδικό βάρος των εταιρικών αποτελεσμάτων
Διάλειμμα από τα ρεκόρ έκανε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η εκρηκτική άνοδος της αγοράς από τα χαμηλά του Απριλίου παρουσιάζει σημάδια υπερθέρμανσης που κάνει πολλούς αναλυτές να προειδοποιούν για ενδεχόμενη διόρθωση. Πάντως, παρά τις προειδοποιήσεις, η στρατηγική «αγόρασε στην πτώση» συνεχίζει να κυριαρχεί σε πολλούς κλάδους.
Στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,52% στις 46.358 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,28% και τις 6.735 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε οριακή κάμψη 0,08% καταφέρνοντας στο φώτο φίνις να επανέλθει πάνω από το ορόσημο των 23.000 μονάδων, στις 23.024.
Θυμίζουμε πως την Τετάρτη S&P 500 και Nasdaq έκαναν διπλό ρεκόρ, το 33ο για φέτος για τον πρώτο και το 32ο για τον τεχνολογικό δείκτη. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,142% και του 2ετούς στο 3,595%.
Η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να τροφοδοτεί τα νέα ρεκόρ, ωστόσο η συζήτηση για «φούσκα» στα τεχνολογικά μεγαθήρια που έχουν οδηγήσει το bull market κερδίζει έδαφος.
Ο Κρεγκ Τζόνσον της Piper Sandler υποστήριξε ότι, αν και η έκρηξη ενδιαφέροντος για τις μετοχές AI συνεχίζει να οδηγεί την αγορά, «είναι συνετό να είμαστε προσεκτικοί σε μετοχές που δείχνουν βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένες».
Προειδοποίησε δε, ότι η ευρεία εικόνα της αγοράς δείχνει κόπωση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε φάση συσσώρευσης, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επερχόμενη περίοδο οικονομικών αποτελεσμάτων.
«Ένας από τους βασικούς λόγους που η συζήτηση περί “φούσκας” στην τεχνητή νοημοσύνη είναι παραπλανητική, είναι ότι οι κορυφαίοι επενδυτές του κλάδου συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή αύξηση κερδοφορίας», τόνισε από την πλευρά του ο Ντάνιελ Σκέλι, της Morgan Stanley Wealth Management, εξηγώντας ότι «οι ηγέτες του τομέα της AI έχουν πραγματικά κέρδη, όχι μοντέλα χωρίς έσοδα όπως στις αρχές του 2000».
Αντιστοίχως, για τον Τομ Εσέι της Sevens Report η αγορά «δεν βρίσκεται μπροστά σε φούσκα αποτιμήσεων τύπου dot-com, αλλά σε φούσκα επενδυτικών δαπανών», με αποτέλεσμα το μεγάλο ερωτηματικό είναι το πότε θα αποφέρουν καρπούς οι επενδύσεις. «Ξοδεύονται τεράστια ποσά για την υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης – αυτό είναι πια μεγάλο κομμάτι της οικονομίας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως το «κλειδί» θα είναι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας.
Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση που έχει ανοίξει αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα νευρικότητας για τους επενδυτές, που αναζητούν κατεύθυνση δεδομένου ότι το συνεχιζόμενο shutdown, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργεί το ίδιο στην οικονομία, έχει «παγώσει» τη δημοσίευση μακροοικονομικών στοιχείων.
«Τυφλή» από την κατεύθυνση των νεότερων στοιχείων, κυρίως από το κρίσιμο μέτωπο του πληθωρισμού, η αγορά συνεχίζει να ποντάρει σε νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στα τέλη του μηνός. Όμως, τα μηνύματα από τα μέλη του συμβουλίου εξακολουθούν να είναι διφορούμενα.
O διοικητής Μάικλ Μπαρ ζήτησε «προσεκτική προσέγγιση» στις επόμενες μειώσεις επιτοκίων, ενώ ο Τζον Γουίλιαμς της Fed της Νέας Υόρκης εξέφρασε στήριξη για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση, δίνοντας έμφαση στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.
Σταδιακά το κέντρο βάρους της προσοχής θα μετατοπιστεί και στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με έμφαση βέβαια και πάλι στους τεχνολογικούς κολοσούς και το ΑΙ.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους στον τεχνολογικό κλάδο ξεχώρισε η Oracle, αλλά και η Nvidia, που κατάφερε μάλιστα να «πιάσει» νέο υψηλό.
Αντιστοίχως ο αεροπορικός κλάδος επωφελήθηκε από την άνοδο της Delta Air Lines, καθώς τα καλύτερα του αναμενομένου τριμηνιαία αποτελέσματα και η αισιόδοξη καθοδήγηση για το υπόλοιπο του 2025–26 ενίσχυσαν τη μετοχή, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτική ζήτηση για premium ταξίδια.
Η PepsiCo κινήθηκε ανοδικά μετά τη δημοσίευση θετικού τριμήνου και την ανακοίνωση νέου CFO, με τους επενδυτές να εστιάζουν στη σταθερή ανάπτυξη εσόδων και στη δυνατότητα τιμολογιακής ισχύος. Τέλος, η Akero Therapeutics εκτινάχθηκε καθώς η Novo Nordisk γνωστοποίησε σχέδιο εξαγοράς της περίπου 5,2 δισ. δολαρίων.
Στους χαμένους της ημέρας ξεχώρισε η Tesla μετά το άνοιγμα νέας ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης, ενώ κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε την Boeing, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν τον κίνδυνο απώλειας μεγάλων παραγγελιών, μετά την προειδοποίηση της Turkish Airlines ότι μπορεί να στραφεί στην Airbus λόγω προβλημάτων στον εφοδιασμό κινητήρων.
Η Coinbase και οι εταιρείες crypto πιέστηκαν ακολουθώντας την υποχώρηση του Bitcoin από τα πρόσφατα υψηλά, κάτι που συμπιέζει προμήθειες και όγκους συναλλαγών σε βραχύ ορίζοντα.
Αρνητική ήταν και η αντίδραση της Starbucks, η μετοχή της οποίας μάλιστα διανύει την χειρότερη εβδομάδα της εδώ και δύο μήνες, με συνολικές απώλειες από τη Δευτέρα που πλησιάζουν το 8%, λόγω της φθίνουσας πορείας των πωλήσεων και των ερωτημάτων για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει δρομολογήσει.
