Μετά τα ρεκόρ, διόρθωσε η Wall Street - Μικρές απώλειες στους δείκτες

Σύμφωνα με την Λιζ Τόμας της SoFi η περίοδος αποτελεσμάτων θα παίξει κρίσιμο ρόλο, καθώς η απουσία νέων μακροοικονομικών δεδομένων λόγω του κρατικού «λουκέτου» αυξάνει ακριβώς τη σημασία των εταιρικών κερδών. «Αν οι εταιρείες υπερβούν ξανά τις προσδοκίες, το ράλι θα βρει νέα στήριξη και οι υψηλές αποτιμήσεις θα παραμείνουν βιώσιμες», τόνισε.Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους στον τεχνολογικό κλάδο ξεχώρισε η Oracle, αλλά και η Nvidia, που κατάφερε μάλιστα να «πιάσει» νέο υψηλό.Αντιστοίχως ο αεροπορικός κλάδος επωφελήθηκε από την άνοδο της Delta Air Lines, καθώς τα καλύτερα του αναμενομένου τριμηνιαία αποτελέσματα και η αισιόδοξη καθοδήγηση για το υπόλοιπο του 2025–26 ενίσχυσαν τη μετοχή, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτική ζήτηση για premium ταξίδια.Η PepsiCo κινήθηκε ανοδικά μετά τη δημοσίευση θετικού τριμήνου και την ανακοίνωση νέου CFO, με τους επενδυτές να εστιάζουν στη σταθερή ανάπτυξη εσόδων και στη δυνατότητα τιμολογιακής ισχύος. Τέλος, η Akero Therapeutics εκτινάχθηκε καθώς η Novo Nordisk γνωστοποίησε σχέδιο εξαγοράς της περίπου 5,2 δισ. δολαρίων.Στους χαμένους της ημέρας ξεχώρισε η Tesla μετά το άνοιγμα νέας ομοσπονδιακής έρευνας στις ΗΠΑ για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης, ενώ κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε την Boeing, καθώς οι αγορές προεξόφλησαν τον κίνδυνο απώλειας μεγάλων παραγγελιών, μετά την προειδοποίηση της Turkish Airlines ότι μπορεί να στραφεί στην Airbus λόγω προβλημάτων στον εφοδιασμό κινητήρων.Η Coinbase και οι εταιρείες crypto πιέστηκαν ακολουθώντας την υποχώρηση του Bitcoin από τα πρόσφατα υψηλά, κάτι που συμπιέζει προμήθειες και όγκους συναλλαγών σε βραχύ ορίζοντα.Αρνητική ήταν και η αντίδραση της Starbucks, η μετοχή της οποίας μάλιστα διανύει την χειρότερη εβδομάδα της εδώ και δύο μήνες, με συνολικές απώλειες από τη Δευτέρα που πλησιάζουν το 8%, λόγω της φθίνουσας πορείας των πωλήσεων και των ερωτημάτων για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει δρομολογήσει.