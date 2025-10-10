Γιατί κυκλοφορούν τόσοι πολλοί γύρω μας φορώντας North Face
Γιατί κυκλοφορούν τόσοι πολλοί γύρω μας φορώντας North Face
Από την άγρια φύση της Παταγονίας στις πασαρέλες του Μιλάνου. Η The North Face δεν είναι απλώς ένα outdoor brand, είναι μια κουλτούρα που ντύνει εξίσου τους ορειβάτες, τους ράπερ και τους επενδυτές
Η ιστορία της The North Face ξεκινά όχι ως επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά ως αντίδραση. Ο Ντάγκλας Τόμπκινς, γεννημένος το 1943 στο Κονέκτικατ, εγκατέλειψε το σχολείο στα 17 του χρόνια για να ταξιδέψει, να σκαρφαλώσει και να ανακαλύψει τον κόσμο. Το 1966, μαζί με τη σύζυγό του, Σούζι Τομπκινς, άνοιξαν ένα μικρό κατάστημα στο North Beach του Σαν Φρανσίσκο, εστιάζοντας στον εξοπλισμό βουνού -εκεί όπου συγκεντρώνονταν οι αναρριχητές της εποχής, αλλά και οι αντισυστημικοί της Beat Generation.
Ο Τόμπκινς δεν ήταν ένας απλώς επιχειρηματίας· ήταν φανατικός οικολόγος και ιδεαλιστής. Μετέπειτα θα ιδρύσει την Esprit και, αφού αποχωρήσει από το επιχειρείν, θα αφιερώσει τη ζωή του στη δημιουργία εθνικών πάρκων στη Χιλή και την Αργεντινή. Η The North Face ήταν απλώς το πρώτο του βήμα. Όπως έλεγε: «Η καταναλωτική κοινωνία είναι μια ανωμαλία. Η φύση είναι ο κανόνας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Τόμπκινς δεν ήταν ένας απλώς επιχειρηματίας· ήταν φανατικός οικολόγος και ιδεαλιστής. Μετέπειτα θα ιδρύσει την Esprit και, αφού αποχωρήσει από το επιχειρείν, θα αφιερώσει τη ζωή του στη δημιουργία εθνικών πάρκων στη Χιλή και την Αργεντινή. Η The North Face ήταν απλώς το πρώτο του βήμα. Όπως έλεγε: «Η καταναλωτική κοινωνία είναι μια ανωμαλία. Η φύση είναι ο κανόνας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα