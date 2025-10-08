Ανοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Κινείται στον «αστερισμό» των ανεπτυγμένων αγορών
Ανοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Κινείται στον «αστερισμό» των ανεπτυγμένων αγορών
Ο ΓΔ έφτασε έως το κατώφλι των 2.100 μονάδων στα υψηλά ημέρας - Σε νέα υψηλά οι συστημικές τράπεζες και οι μετοχές του ομίλου Viohalco
UPD:
Αλλάζει «πίστα» το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό βγαίνει… προς τα έξω, σημειώνοντας κέρδη για δεύτερη διαδοχική μέρα. Μάλιστα, η εγχώρια αγορά υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών, καθώς ο FTSE Russell έδωσε στην Αθήνα το «εισιτήριο» της ανόδου στις ανεπτυγμένες αγορές, το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο για μία πιθανή επαναφορά στα υψηλά έτους (εντοπίζονται στις 2.120-2.130 μονάδες).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (8/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,94% και διαπραγματεύεται στις 2.089,02 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.071,50 (χαμηλό ημέρας) και των 2.098,36 μονάδων (υψηλό ημέρας), στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Το ΧΑ επέστρεψε χθες στα κέρδη, με τον ΓΔ να κλείνει κοντά στις 2.070 μονάδες. Οι τράπεζες έδωσαν την ισχυρότερη ώθηση στην εγχώρια αγορά, φτάνοντας πολύ κοντά στο να κατακτήσουν νέες πολυετείς κορυφές. Άνοδο +1,7% σημειώνει η Αθήνα εντός του Οκτωβρίου και «τρέχει» με ρυθμό άνω του +40% φέτος.
Νέο ράλι κάνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται πάνω από τις 2.400 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε πολυετή ρεκόρ «σκαρφαλώνουν» οι μετοχές των συστημικών, με την ΕΤΕ, την Alpha Bank και την Πειραιώς να κερδίζουν πάνω από +1%. Οι δύο πρώτες οδεύουν προς νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς προς υψηλό 4ετίας (Μάρτιος 2021). Υψηλότερα κατά +2% κινείται η Eurobank, σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015), με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 13 δισ. ευρώ. Με νέα ρεκόρ «φλερτάρουν» επίσης οι μετοχές του ομίλου Viohalco (ιστορικό υψηλό για τη μητρική και την Cenergy, ρεκόρ 17 ετών για την ElvalHalcor).
Στην πολυπόθητη αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο καθεστώς της «ανεπτυγμένης αγοράς» (developed market) από το αντίστοιχο της «προηγμένης αναδυόμενης αγοράς» (advanced emerging market) προχώρησε ο FTSE Russell, σε μία κίνηση που αποτελεί ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (8/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,94% και διαπραγματεύεται στις 2.089,02 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.071,50 (χαμηλό ημέρας) και των 2.098,36 μονάδων (υψηλό ημέρας), στο υψηλότερο επίπεδο από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Το ΧΑ επέστρεψε χθες στα κέρδη, με τον ΓΔ να κλείνει κοντά στις 2.070 μονάδες. Οι τράπεζες έδωσαν την ισχυρότερη ώθηση στην εγχώρια αγορά, φτάνοντας πολύ κοντά στο να κατακτήσουν νέες πολυετείς κορυφές. Άνοδο +1,7% σημειώνει η Αθήνα εντός του Οκτωβρίου και «τρέχει» με ρυθμό άνω του +40% φέτος.
Νέο ράλι κάνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται πάνω από τις 2.400 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Σε πολυετή ρεκόρ «σκαρφαλώνουν» οι μετοχές των συστημικών, με την ΕΤΕ, την Alpha Bank και την Πειραιώς να κερδίζουν πάνω από +1%. Οι δύο πρώτες οδεύουν προς νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015) και η Πειραιώς προς υψηλό 4ετίας (Μάρτιος 2021). Υψηλότερα κατά +2% κινείται η Eurobank, σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015), με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 13 δισ. ευρώ. Με νέα ρεκόρ «φλερτάρουν» επίσης οι μετοχές του ομίλου Viohalco (ιστορικό υψηλό για τη μητρική και την Cenergy, ρεκόρ 17 ετών για την ElvalHalcor).
Στην πολυπόθητη αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο καθεστώς της «ανεπτυγμένης αγοράς» (developed market) από το αντίστοιχο της «προηγμένης αναδυόμενης αγοράς» (advanced emerging market) προχώρησε ο FTSE Russell, σε μία κίνηση που αποτελεί ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα