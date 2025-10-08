Τι σημαίνει για τις ελληνικές μετοχές η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον FTSE Russell

Η ανακατάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του FTSE GEIS τον Σεπτέμβριο του '26 - Eνδεικτικοί τίτλοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του δείκτη για την περιοχή της ανεπτυγμένης Ευρώπη