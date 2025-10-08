Τι σημαίνει για τις ελληνικές μετοχές η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον FTSE Russell
Η ανακατάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του FTSE GEIS τον Σεπτέμβριο του '26 - Eνδεικτικοί τίτλοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του δείκτη για την περιοχή της ανεπτυγμένης Ευρώπη
Απόφαση – ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά αποτέλεσε η κίνηση από τον FTSE Russell να την αναβαθμίσει από τη λίστα των «Αναπτυγμένων Αναδυόμενων Αγορών» στην κατηγορία των Developed Markets («Ανεπτυγμένες Αγορές»). Η αναβάθμιση μιας αγοράς από τον οίκο έχει σημαντικές επιδράσεις για τις μετοχές της, καθώς η συμμετοχή σε διεθνή δείκτη μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.
Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων».
Η ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών σε αυτή των ανεπτυγμένων αγορών θα εφαρμοστεί στον FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) σε μία μόνο δόση, σε συνδυασμό με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του FTSE GEIS τον Σεπτέμβριο του 2026, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ετσι παρέχεται στην επενδυτική κοινότητα το απαραίτητο περιθώριο προετοιμασίας ενός έτους.
Πρακτικά μιλώντας για την περίπτωση της ελληνικής αγοράς, η αναβάθμιση «Developed Market» μπορεί να επιφέρει τα εξής:
•Εισροές κεφαλαίων από πολλά funds και ETF που παρακολουθούν δείκτες «Developed Markets» και επενδύουν σε μετοχές από χώρες που κατέχουν αυτή την ταξινόμηση. Έτσι, με το που η Ελλάδα γίνει “Developed”, θα προσελκύσει κεφάλαια που μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν να επενδύσουν σε μετοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, η αναβάθμιση της Ελλάδας θα μπορούσε να φέρει καθαρές εισροές περίπου 400 εκατ. δολαρίων μέσω παθητικών κεφαλαίων.
•Αύξηση ρευστότητας και βελτίωση αποτίμησης, που σημαίνει μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, και καλύτερη διασπορά.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών λόγω υψηλής ζήτησης.
•Υψηλότερη αξιοπιστία, με την αναβάθμιση να λειτουργεί ως θετικό σήμα προς τους ξένους επενδυτές ότι η χώρα έχει βελτιώσει βασικές της υποδομές, διαθέτει μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
