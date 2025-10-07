Ποιες ελληνικές startups πρωταγωνιστούν στο… φθινοπωρινό «σερί» των χρηματοδοτήσεων
Ποιες ελληνικές startups πρωταγωνιστούν στο… φθινοπωρινό «σερί» των χρηματοδοτήσεων
Στα «μόνιτορ» των επενδυτών μπαίνουν υγεία, χρηματοπιστωτικός τομέας, κυβερνοασφάλεια, ΑΙ, αγροτεχνολογία κ.ά. - Τα πρόσωπα, οι εταιρείες, τα projects
Ένα «σερί» νέων επενδύσεων σε ελληνικές startups καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά ξεκίνησε ένας ακόμα κύκλος χρηματοδοτήσεων.
Κοινό μυστικό, ότι είχε μπει ένα παρωδικό «φρένο» τη φετινή χρονιά στην άντληση κεφαλαίων από νεοφυείς εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα (όχι δηλαδή startups ή scaleups με ιδρυτές ή partners Έλληνες της διασποράς με δραστηριότητά μόνο στο εξωτερικό), αλλά η διαδικασία, κατά τα φαινόμενα, οδηγήθηκε σε «επανεκκίνηση», με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών.
Το restart αυτό συμπεριλαμβάνει νεοφυή σχήματα με προοπτικές ανάπτυξης από διάφορους κλάδους, όπως είναι η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κυβερνοασφάλεια, η ΑΙ, η αγροτεχνολογία, οι πολυτελείς βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων κ.ά.
Πού θα ανέβει ο πήχης της χρηματοδότησης των startups στην Ελλάδα για το 2025, θα φανεί σύντομα, καθώς απομένει πλέον λιγότερο από ένα τρίμηνο για την ολοκλήρωση του έτους.
Το βέβαιο είναι ότι «απουσιάζουν» τα ρεκόρ άλλων χρόνων τόσο στο ύψος των γύρων χρηματοδότησης, όσο και στην αξία των deals για εξαγορές διαφόρων εταιρειών με καθαρά ελληνικές «ρίζες».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Κοινό μυστικό, ότι είχε μπει ένα παρωδικό «φρένο» τη φετινή χρονιά στην άντληση κεφαλαίων από νεοφυείς εταιρείες με παρουσία στην Ελλάδα (όχι δηλαδή startups ή scaleups με ιδρυτές ή partners Έλληνες της διασποράς με δραστηριότητά μόνο στο εξωτερικό), αλλά η διαδικασία, κατά τα φαινόμενα, οδηγήθηκε σε «επανεκκίνηση», με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών.
Το restart αυτό συμπεριλαμβάνει νεοφυή σχήματα με προοπτικές ανάπτυξης από διάφορους κλάδους, όπως είναι η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κυβερνοασφάλεια, η ΑΙ, η αγροτεχνολογία, οι πολυτελείς βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων κ.ά.
Πού θα ανέβει ο πήχης της χρηματοδότησης των startups στην Ελλάδα για το 2025, θα φανεί σύντομα, καθώς απομένει πλέον λιγότερο από ένα τρίμηνο για την ολοκλήρωση του έτους.
Το βέβαιο είναι ότι «απουσιάζουν» τα ρεκόρ άλλων χρόνων τόσο στο ύψος των γύρων χρηματοδότησης, όσο και στην αξία των deals για εξαγορές διαφόρων εταιρειών με καθαρά ελληνικές «ρίζες».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα