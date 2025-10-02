Πώς γέμισε η Ρεβυθούσα τάνκερ με αμερικανικό LNG - Πάνω από 50 ξεφόρτωσαν από τις αρχές του έτους
Πώς γέμισε η Ρεβυθούσα τάνκερ με αμερικανικό LNG - Πάνω από 50 ξεφόρτωσαν από τις αρχές του έτους
Η πίεση της Ουάσινγκτον στους Ελληνες επιχειρηματίες για μακροχρόνια συμβόλαια και η νέα ενεργειακή σκακιέρα της Ευρώπης
Η πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και «τσάρου της ενέργειας» Νταγκ Μπέργκαμ στην Αθήνα δεν ήταν μια τυπική διπλωματική κίνηση, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα από την Ουάσινγκτον: οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταστήσουν την Ελλάδα το βασικό πέρασμα για την εξαγωγή αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ενωση επιταχύνει την απεξάρτησή της από τη Ρωσία, οι ΗΠΑ διεκδικούν στρατηγικά τον χώρο που αφήνει πίσω της η Μόσχα.
Η ελληνική ενεργειακή πραγματικότητα το επιβεβαιώνει. Από τις αρχές του έτους περισσότερα από 50 δεξαμενόπλοια (από μόλις 11 πέρυσι) έχουν ξεφορτώσει φορτία με αμερικανικό LNG στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας, αποδίδοντας συνολικά πάνω από 17,5 τεραβατώρες φυσικού αερίου στην αγορά. Μαζί με τον σταθμό της Αμφιτρίτης στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν στις 21 τεραβατώρες (από 11,98 τεραβατώρες πέρυσι), στοιχείο που δείχνει την ταχύτητα με την οποία το αμερικανικό καύσιμο καταλαμβάνει έδαφος στην ελληνική ενεργειακή πίτα.
Το πρώτο οκτάμηνο του έτους πάνω από το 81% των εισαγωγών LNG της χώρας προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες (από 71,68% πέρυσι), ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης φτάνει στο 35%. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, μηδενίστηκαν οι εισαγωγές ρωσικού LNG ενώ πέρυσι αντιστοιχούσαν στο 15,3%, διατηρώντας περίπου στα ίδια επίπεδα τις εισαγωγές από Αλγερία και Νορβηγία.
