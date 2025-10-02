Πλάνο για νέο «Εξοικονομώ» με επίκεντρο τις ανακαινίσεις κατοικιών
Πλάνο για νέο «Εξοικονομώ» με επίκεντρο τις ανακαινίσεις κατοικιών
Μεταφορά κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για παρεμβάσεις πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση - Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με την Ε.Ε.
Η κυβέρνηση βάζει μπροστά ένα νέο σχέδιο στέγασης που ξεπερνά τα όρια του «Εξοικονομώ». Δεν θα αφορά μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά και πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών, ώστε να πέσουν στην αγορά περισσότερα σπίτια. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να χρηματοδοτηθεί από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τη μεταφορά κονδυλίων από άλλα έργα προς τη στέγαση.
Όπως είχε πει και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με το «Εξοικονομώ», χρειάζεται ένα πιο ευρύ εργαλείο που να πιάνει και την ανακαίνιση, ώστε να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Όπως είχε πει και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με το «Εξοικονομώ», χρειάζεται ένα πιο ευρύ εργαλείο που να πιάνει και την ανακαίνιση, ώστε να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα